El mercado editorial italiano es el cuarto más importante en Europa, y el sexto en el mundo. La potencia de esta industria, que factura más de 3 mil millones de euros al año, llegará a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara a partir de este sábado.

El país europeo será el invitado de honor de la edición 40 del encuentro librero más importante del mundo hispano y arribará con una delegación de 58 escritores, 120 actividades literarias y la oferta de 43 sellos que se exhibirá en un Pabellón de mil 200 metros cuadrados.

Pero más que los negocios inmediatos, destacó Alessandro Modiano, embajador de Italia en México,

“lo que más nos interesa es fortalecer los lazos culturales entre ambas naciones a mediano y largo plazos”.

En rueda de prensa en la embajada, el diplomático comentó ayer que “el mercado editorial que se presentará es una fotografía de lo que Italia es en este momento: un país que posee una actividad cultural intensa, profunda, con deseos de intercambiar experiencias con escritores de otras latitudes”.

Señaló que,

cuando Italia organiza actividades culturales en México y viceversa, el éxito está asegurado, porque somos dos países que comparten una misma percepción de la importancia de la cultura, de nuestras raíces y del arte contemporáneo.

Alessandro Modiano, embajador de Italia en México, afirma que buscan fortalecer intercambios a largo plazo. Foto: Elizabeth Velázquez.

“Italia tiene una actividad cultural muy intensa en México, que seguirá el próximo año. Algunas de las actividades de Guadalajara vendrán a la Ciudad de México. El Instituto Italiano de Cultura aquí es uno de los más activos”.

Por esta razón, agregó,

queremos que México conozca la Italia contemporánea. Es un mercado importante por diversas razones: son 130 millones de habitantes y hay un interés muy fuerte por la literatura. Encontré en México una atención hacia la literatura mucho más fuerte que el promedio que uno halla en el mundo.

“La literatura mexicana es muy apreciada en Italia y la italiana tiene un espacio importante en México, que nos gustaría engrandecer. Y la feria será un medio para que esto pueda pasar. Debemos aprovechar la manera similar de cómo compartimos la noción de la cultura”, añadió.

Con una inversión inicial de 3 millones de euros, la delegación italiana estará encabezada por el escritor, dramaturgo y crítico musical italiano Alessandro Baricco (1958), bajo el lema “El mundo nos habla como un gran libro”, frase que proviene del libro El nombre de la rosa, de Umberto Eco, de quien se conmemorará 10 años de su muerte.

Para esta edición de la FIL Guadalajara, la delegación italiana estará compuesta por 58 escritores, presentarán120 actividades literarias y la oferta de 43 sellos que se exhibirá en un Pabellón de mil 200 metros cuadrados. Foto: Cortesía FIL Guadalajara.

Destacan las exposiciones de Etruscos, la forma y la materia que, después de exhibirse en el Museo Regional de Guadalajara, se presentará en el Museo Nacional de Antropología; y la de Caravaggio y su tiempo. Entre naturalismo y clasicismo, cuyas dos principales obras vendrán al Museo Nacional de Arte.

Modiano anunció además que donarán 600 libros en italiano a la Biblioteca Vasconcelos.

Italia está implementando una estrategia para fortalecer su relación con México. Empezó hace tres años, cuando celebramos los 150 años de relaciones diplomáticas entre nuestros países.

“Esto empujó a Italia a seleccionar unos países prioritarios en términos de inversión y de perspectiva para los próximos años, entre los cuales está México. Italia es muy famosa, como México, por su historia, su arqueología y sus grandes escritores del pasado. Por eso ahora queremos que compartan su cultura actual”, añadió.

Finalmente, el embajador indicó que su país seguirá trabajando con México en el terreno del patrimonio. “Proteger el patrimonio es proteger las raíces, no es un tema superfluo. Italia desarrolló una capacidad impresionante para que sus piezas que están alrededor del mundo puedan regresar. Creó un cuerpo especializado, los caribinieri, que se dedica sólo a eso desde hace décadas y logramos un intercambio con México. Ellos vienen a dar capacitación.

Proteger el patrimonio es proteger las raíces, no es un tema superfluo. Italia desarrolló una capacidad impresionante para que sus piezas que están alrededor del mundo puedan regresar. Creó un cuerpo especializado, los caribinieri, que se dedica sólo a eso desde hace décadas y logramos un intercambio con México. Ellos vienen a dar capacitación.

“Esto es parte de una cooperación que tienen ambas naciones en tema de seguridad. Porque tenemos la triste primicia de haber tenido que enfrentar el crimen organizado de una manera muy fuerte. Pero empezamos desde hace décadas a identificar cómo combatirlo y tenemos un intercambio positivo con México que está dando resultado”, concluyó.