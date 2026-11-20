“El enamoramiento con la lectura pasa por etapas. No es lo mismo el libro que tú lees de niña, cuentos de hada”, asegura Marisol Schulz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, quien reconoce que para entrar al mundo de los libros, lo primero que se requiere es haber leído mucho.

En entrevista con Grupo Imagen, la editora recordó los libros que la marcaron.

“Me marcó Cien años de Soledad (1967), y siendo muy joven Los días enmascarados (1954), de Carlos Fuentes. Nunca me imaginé que iba a llegar a ser su editora”, recuerda.

Respecto al proceso de planeación de un encuentro librero de la importancia de la FIL Guadalajara, Marisol Schulz comenta que no sólo se diseña la agenda, sino también se trabaja en la selección de autores.

“Nosotros trabajamos con muchísima anticipación y tenemos diferentes aliados” El invitado de honor, detalla, “lo trabajamos dos o tres años antes, hay un grado de negociación tremendo…”.

Al hablar sobre los retos de la industria editorial en la actualidad, destacó que la creación de una obra literaria es un trabajo artesanal.

Un libro no es un producto. No es lo mismo vender un libro que un zapato, hay detrás todo un trabajo intelectual”.

Marisol Schulz, quien ha editado a escritores como José Saramago, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska y Ángeles Mastretta, entre muchos otros, recordó emocionada algunas anécdotas con ellos.

Marisol Schulz, directora de la FIL Guadalajara habló de los retos de este encuentro librero que cumple 40 años de vida. Foto: Héctor López.

Me tocó ir muchas veces con José Saramago, el gran Premio Nobel de Literatura de Portugal. También llevé muchas veces a Mario Vargas Llosa y a Carlos Fuentes, así que las historias con los autores son emblemáticas. Me emociona mucho por quienes fueron…”

Pero la editora no se quedó en la nostalgia y habla de los retos en la era digital. “No sólo cambiaron las cosas con la inteligencia artificial, también cambió la forma de consumir. Por ejemplo, el niño es un lector nato, siempre lo he dicho”.

Marisol Schulz sugiere a las nuevas generaciones

que no le tengan miedo a la lectura, que no les dé miedo leer”.

Asegura que la actualización tecnológica es importante, ya que ahora existen los booktubers, las plataformas “y tenemos un concurso con TikTok”, porque “en este momento hay que abrirse a la forma en que los jóvenes están leyendo”.

Para finalizar, la directora de la FIL Guadalajara destacó que la seguridad en este encuentro está garantizada, ya que “existe un comité de seguridad con el gobierno del Estado de Jalisco, así como con los municipios de Zapopan y Guadalajara”.