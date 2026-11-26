Guadalajara se prepara para recibir la edición número 40 de la Feria Internacional del Libro (FIL), uno de los encuentros editoriales y culturales más importantes del mundo hispanohablante, que se realizará del 28 de noviembre al 6 de diciembre. Su relevancia internacional también despierta el interés por conocer la ciudad: de acuerdo con Despegar, la travel tech líder de América Latina, la demanda de vuelos hacia Guadalajara para el periodo de la feria registra un crecimiento de 50 %.

"Los eventos culturales de alcance internacional tienen la capacidad de transformar el interés por una ciudad en nuevas oportunidades para el turismo. La FIL es un ejemplo de cómo la literatura y la cultura amplían los motivos para viajar y permiten descubrir destinos desde perspectivas distintas. En Despegar, a través del análisis de datos, identificamos estas tendencias y contribuimos a conectar a los viajeros con experiencias que impulsan la actividad turística en México", señaló Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar en México.

La feria también invita a descubrir Guadalajara desde su arquitectura, historia y expresiones culturales:

• Centro Histórico: recorrer sus plazas y calles para descubrir la esencia de Guadalajara. La Catedral Metropolitana, el Palacio de Gobierno y el Teatro Degollado forman parte de un paisaje que reúne distintas épocas y relatos de la ciudad.

• Museo Cabañas: reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, este recinto reúne arquitectura neoclásica y los emblemáticos murales de José Clemente Orozco. Durante la FIL también albergará la exposición Identidades italianas. La Colección Farnesina, que acerca la propuesta cultural del País Invitado al patrimonio artístico tapatío.

• Teatro Degollado: su imponente fachada neoclásica y su interior lo convierten en uno de los recintos más representativos de la ciudad. Consultar su cartelera permite sumar una noche de música, danza o teatro a la visita.

• Colonia Americana: sus calles arboladas, galerías, cafeterías y propuestas gastronómicas reflejan una Guadalajara contemporánea. Es un lugar para caminar, descubrir espacios creativos y disfrutar de la escena local.

• Mercado San Juan de Dios: sus pasillos reúnen aromas, colores y tradiciones que forman parte de la identidad tapatía, como una torta ahogada o una birria.

• Tlaquepaque: a pocos minutos de Guadalajara, sus andadores, talleres y galerías permiten acercarse al talento artesanal de Jalisco. Sus plazas y restaurantes completan la experiencia con música y sabores locales.

Además, en esta edición, Italia será el País Invitado de Honor de la FIL, con una propuesta que reunirá literatura, arte, música, cine y gastronomía. Para quienes quieran conocer Italia, Despegar ofrece alternativas de vuelos desde distintas ciudades de México hacia destinos como Roma y Milán, mediante rutas directas o con escalas, según el origen y las fechas de viaje.

La proyección internacional de la FIL también contribuye a posicionar a Guadalajara como un destino que atrae visitantes por su oferta cultural y fortalece la diversificación turística del país. Para acompañar estas experiencias, Despegar integra vuelos, hospedaje y actividades en una misma plataforma, facilitando la planeación de viajes y acercando a los viajeros a distintas propuestas dentro y fuera de México.