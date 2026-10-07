"Ya va siendo hora": Trump insiste en que merece el Nobel de la Paz de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que libra una guerra contra Irán y aún no ha logrado negociar un armisticio en Ucrania, dijo el miércoles que debería ganar el Premio Nobel de la Paz, pero reconoció que tenía dudas sobre sus posibilidades.

"No sé cuál va a ser su decisión", dijo Trump sobre el premio de 2026, que el Comité Noruego del Nobel anunciará el viernes. "Tienen fama de no concedérselo a gente como yo".

Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, Trump ha dicho en repetidas ocasiones que se merece el que podría ser el premio más prestigioso del mundo.

"Ya va siendo hora", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. "Pero fue un gran honor recibirlo indirectamente la última vez de manos de la galardonada, quien dijo que nadie en la historia lo merece más que el presidente Trump".

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz de 2025 a Trump en enero, en un intento por conseguir el apoyo de Estados Unidos a sus esfuerzos en Venezuela.

La entrega ocurrió el 15 de enero de 2026 durante una reunión en la Casa Blanca, y Machado la confirmó ante la prensa.

"Le presenté al presidente de Estados Unidos la medalla, el Premio Nobel de la Paz", dijo Machado a los periodistas.

Una vez anunciado un Premio Nobel, no puede ser revocado, compartido ni transferido a otros", respondió el Comité Noruego del Nobel, que aclaró que la medalla no cambia la identidad de la galardonada. Ocho conflictos y un Nobel en duda

Trump dijo que debería recibir el premio tras haber intervenido en ocho conflictos desde que asumió el cargo.

Los líderes de Camboya, Israel y Pakistán dijeron que postularon a Trump, aunque no hay forma de verificarlo.

Reuters informó de esas declaraciones, mientras que el diario noruego Dagsavisen publicó que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski fue propuesto junto con el pueblo de Ucrania por Dag Øistein Endsjø, profesor de la Universidad de Oslo. El comité no confirma los nombres de los nominados.

Guerras abiertas y favoritos al Nobel

A Trump no le ha sido posible alcanzar una solución a la guerra de Rusia en Ucrania, a pesar de que prometió ponerle fin el primer día de su segundo mandato en la Casa Blanca.

Los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán han dado lugar a un conflicto latente de siete meses que ha trastocado el suministro energético mundial y ha provocado una subida de los precios de la gasolina.

El papa León, la Corte Penal Internacional y la relatora especial para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, están entre los favoritos para ganar este año.

El Comité Noruego del Nobel dará a conocer al ganador el 9 de octubre de 2026 y registró 287 candidatos: 208 individuos y 79 organizaciones. Sus nominaciones permanecen selladas durante 50 años.