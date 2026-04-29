El Aleph. Festival de Arte y Ciencia: diez años de construir puentes entre saberes

“El mundo ha cambiado tanto que, para contarlo, necesitamos nuevas narrativas”, comentó la escritora Rosa Beltrán en alusión al lema, “Nuevas narrativas”, que guía la décima edición de El Aleph. Festival de Arte y Ciencia, que se realizará del 7 al 17 de mayo en distintos foros del Centro Cultural Universitario.

En rueda de prensa virtual, la coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM detalló el programa de este encuentro que contará con 154 actividades, de las cuales 76 son académicas y 78 artísticas, y la participación de 180 invitados de 14 países.

“Un festival de artes y ciencia que concita el interés creciente a lo largo de diez años habla de una necesidad imperiosa y única de entender estos saberes desde la interconexión, desde la complejidad, como ya tenemos que entender el mundo”, agregó la novelista .

“Son 10 años de mirada camaleónica, es decir, de ver con ojos que pueden moverse a casi 180 grados. Todo está, de alguna manera, integrado en una especie de holograma cósmico”, como propone Jorge Luis Borges en el cuento de “El Aleph”, dijo José Gordón, curador del festival.

Soledad Funes, coordinadora de Investigación Científica, añadió por su parte que una de las propuestas es “analizar cómo podemos ver nuestro desarrollo como humanidad pensando que no somos el centro. Hay varias pláticas alrededor de la física sobre el origen del universo, el origen de las partículas, y ponernos en la justa dimensión que tenemos como seres humanos”.

El demógrafo Michel Poulain reflexionará sobre temas como la longevidad. Cortesía Cultura UNAM.

Temas como la memoria, la longevidad, la música del universo, la danza de las neuronas y la poesía de la ciencia serán discutidos por especialistas como la poeta y ensayista Diane Ackerman, la neurocientífica y compositora Elaine Bearer, el demógrafo Michel Poulain y el músico y neurocientífico Héctor Rasgado.

Sin dejar a un lado reflexiones sobre la física, las ciencias de la tierra, la medicina y la salud.

En la parte artística destacan el intérprete de viola da gamba austriaco Christoph Urbanetz, la Orquesta de Jazz del Conservatorio Giuseppe Verdi de Turín –con un homenaje a Miles Davis–, el Ballet de la Ciudad de São Paulo, un estreno mundial del coreógrafo Scotty Hardwig y el montaje de la obra de teatro Hildegarda.

Juan Ayala, director de El Aleph, detalló el programa con el que celebra los diez años. Cortesía Cultura UNAM.

Y Juan Ayala, director del encuentro que convoca a 40 mil personas cada año, comentó que por primera vez se montará la Aldea El Aleph, con más de 80 activaciones científicas, conferencias, conciertos y un torneo de ajedrez, en la Explanada de la Espiga del CCU.