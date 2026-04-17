De cuentos a ballet: la historia que dio vida a Cenicienta y La Bella Durmiente

El ballet es una de las expresiones artísticas más bellas y emocionantes que existen. Y si hay historias que nunca pasan de moda, son “La Cenicienta” y “La Bella Durmiente”, dos clásicos que siguen conquistando al público generación tras generación.

Pero, ¿qué hay detrás de estas historias que las hace tan especiales en el escenario? Aquí te contamos por qué esta temporada en Ciudad de México vale la pena.

Bella Durmiente: un clásico del ballet

“La Bella Durmiente” es uno de los ballets más importantes de la historia, con música de Piotr Ilich Chaikovski, reconocido por su gran carga emocional y belleza melódica.

Esta obra se estrenó en 1890 en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo y desde entonces se ha convertido en un referente del ballet clásico.

En esta temporada forma parte de la Trilogía de Princesas, con una producción que reúne talento escénico y musical que se lleva a cabo en el Centro Cultural Universitario.

Con la dirección coreográfica de Yohana Yáñez y Dariuzs Bladjer; Dirección artística, Morelia Villarino; dirección de escena, Omar Olvera y la Producción de la Filarmónica de las Artes y DunkelArts.

Funciones:

Viernes 24

Viernes 24 Sábado 25 de abril

¿Cuál es el origen del cuento de La Cenicienta?

“La Cenicienta” es otro de los grandes clásicos, basado en el cuento de Charles Perrault y los Hermanos Grimm, con música del compositor Serguéi Prokófiev.

Esta versión más conocida del ballet se estrenó en 1945 en el Teatro Bolshói de Moscú, y desde entonces ha sido una de las favoritas del público.

La historia sigue a una joven que, pese a las dificultades y el maltrato de su familia, mantiene su bondad hasta encontrar el amor verdadero.

Cenicienta y La Bella Durmiente: los cuentos clásicos que siguen tocando el corazón Foto: Canva

Cenicienta en CDMX

La puesta en escena ya forma parte de la Trilogía de Princesas en el Centro Cultural Universitario, reuniendo a más de 100 artistas entre bailarines y músicos, acompañados por orquesta en vivo.

El resultado es un espectáculo lleno de color, emoción y música que envuelve al público desde el primer momento.

“Es una oportunidad de ver tres grandes títulos que, aunque son muy conocidos, pocas veces se programan”, destacó Enrique Abraham Vélez Godoy, director de la Filarmónica de las Artes.

Una historia que se siente en el escenario (y también en el público)

Esta obra está pensada para el público en general, aunque con recomendación de mayores de 8 años, y presenta un elenco de grandes bailarines. Un ejemplo es Io Cruz, quien lleva 24 años en el ballet e interpreta el papel de Cenicienta.

Yo me siento muy privilegiada, no solo por el papel que hago sino por el equipo que somos y, por la producción. Me da mucho orgullo pertenecer a esto, y bailar con la Filarmónica es algo increíble. Es un sueño

La obra no solo conmueve al público, sino también a sus intérpretes, como Fernando Cruz, el príncipe, quien con once años de experiencia en el ballet, reconoce y siente profundamente esta conexión emocional.

“Llega demasiado al sentimiento y uno lo puede expresar, si uno lo siente verídico de este lado, creo que el público lo siente igual de esa manera”, manifiesta.

Si quieres lanzarte, los boletos ya están disponibles en Boletópolis y en taquilla. Puedes revisar su página oficial para checar fechas y disponibilidad de cada obra. Esta semana estará La Cenicienta:

-Viernes a las 19:00 horas.

-Sábado 13:00 y 18:00 horas.

Más espectáculos que vienen en cartelera

Además del ballet, la Filarmónica de las Artes prepara más shows para todos los gustos, desde conciertos sinfónicos hasta espectáculos temáticos.

Entre los próximos estrenos destacan:

Cri-Cri

Cri-Cri Queen

Metallica

Medusa

Cenicienta y La Bella Durmiente: los cuentos clásicos que siguen tocando el corazón Foto: Canva / Ilustrativa

“La Cenicienta” y “La Bella Durmiente”, junto con “El Lago de los Cisnes”, forman parte de esta trilogía que busca llegar al corazón del público a través de la danza y la música en vivo. Una experiencia ideal tanto si amas el ballet como si quieres acercarte por primera vez a este arte.