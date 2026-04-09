Trilogía de las princesas: ballet clásico con orquesta en vivo en CDMX

La Filarmónica de las Artes y la Compañía de Danza de las Artes (CoDA) presentan “La Trilogía de las Princesas”, un ciclo que reúne tres de las obras más emblemáticas del ballet mundial: El Lago de los Cisnes, Cenicienta y La Bella Durmiente.

Del 10 de abril al 2 de mayo de 2026, el Centro Universitario Cultural se transformará en un escenario lleno de magia con más de 100 artistas en escena y la potencia de una orquesta sinfónica en vivo.Tres joyas del ballet en una sola temporada Este ambicioso proyecto de Grupo de las Artes busca acercar la cultura a todo el público con funciones vespertinas y matinés familiares con precios accesibles.

Los tres ballets clásicos se presentarán en diferentes días con dos opciones de horario. El lago de los cisnes, la historia del amor imposible entre el príncipe Sigfrido y Odette, bajo el hechizo de Rothbart con la icónica música de Tchaikovsky será la encargada de inaugurar esta temporada.

El Lago de los cisnes es uno de los ballets clásicos. Foto: Cuartoscuro

La obra de Tchaikovsky se presentará el 10, 11 y 30 de abril, además del 2 de mayo, bajo la dirección de E. Abraham Vélez Godoy en la música y Morelia Villarino en la parte artística.

Cenicienta, llega con la partitura de Serguéi Prokófiev y un despliegue de vestuario espectacular que mezcla lo tradicional con lo moderno. Este ballet se presentará el 17 y 18 de abril con la dirección musical de Jorge Barradas García y la coreografía de Elliot Islas.

La Bella Durmiente, un clásico basado en la coreografía original de Marius Petipa. La lucha entre el Hada de las Lilas y la bruja Carabosse por el destino de la princesa Aurora. Se presentará el 24 y 25 de abril con la dirección musical de Enrique Abraham Vélez Godoy y Beatriz Guzmán en la coreografía.

La Bella Durmiente en ballet clásico estará en la CDMX Canva / Facebook Filarmónica de las Artes

Lo que debes saber de la trilogía de Princesas