¡La danza toma Bellas Artes! Así será el festejo por los 80 años del INBAL

Para celebrar el 80 aniversario del INBAL, diversas agrupaciones dancísticas de México presentarán el programa 80 Movimientos. Palacio de Bellas Artes, que trazará un recorrido por la danza contemporánea, folclórica, flamenca y multidisciplinaria, así como por el teatro de movimiento y la danza expandida, del 7 al 30 de julio, en la Sala del Palacio de Bellas Artes.

El programa, que incluirá 10 funciones y apuesta por fortalecer el ecosistema dancístico mexicano, abrirá el 7 de julio con 500 Lúmenes, una pieza de teatro de movimiento, dirigida por Alicia Sánchez e inspirada en la obra de Le Corbusier, que explora la luz como un poder que revela la mística de los cuerpos en escena.

INBAL celebra 80 años con 'Danza Expandida' en la Ciudad de México FOTOS: CORTESÍA INBAL

Continuará el jueves 9 con Traslado permanente (Aterno), dirigida por César Brodermann, pieza contemporánea que explora la identidad y la permanencia en medio del cambio, y el sábado 11 con Latinoamérica es, con el Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana, bajo la dirección de Julio Flores Prado, que presentará un recorrido que abarca desde las danzas rituales tarahumaras hasta el folclor de Bolivia, Perú Negro, Venezuela y Argentina.

Durante el anuncio, realizado ayer en la Sala Adamo Boari de Bellas Artes, Cecilia Lugo, directora artística del Ceprodac, detalló que presentará Entre tiempos. Antología poética y coreográfica con obras invitadas, de Alex Hensa, Bárbara Alvarado, Beatriz Madrid y Óscar Ruvalcaba, y una de la propia Lugo, titulada Nicolás, inspirada en Guillermina Bravo.

INBAL celebra 80 años con 'Danza Expandida' en la Ciudad de México FOTOS: CORTESÍA INBAL

Cartelera del 80 Aniversario del INBAL: fechas y funciones imperdibles

El programa 80 Movimientos. Palacio de Bellas Artes se llevará a cabo del 7 al 30 de julio. Aquí te detallamos las funciones que abrirán esta jornada histórica:

Para que no te pierdas ninguna función del programa 80 Movimientos, aquí tienes el calendario de las presentaciones iniciales en la Sala Principal:

7 de julio - Inauguración: 500 Lúmenes, dirigida por Alicia Sánchez. Una pieza de teatro de movimiento inspirada en la arquitectura de Le Corbusier.

7 de julio - Inauguración: dirigida por Alicia Sánchez. Una pieza de teatro de movimiento inspirada en la arquitectura de Le Corbusier. 9 de julio - Contemporáneo: traslado permanente (Aterno) de César Brodermann, una exploración sobre la identidad y el cambio.

11 de julio - Folclor: Latinoamérica es, con el Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana . Un viaje desde los rituales tarahumaras hasta los ritmos de Argentina y Perú.

Funciones especiales: el Ceprodac presentará Entre tiempos, una antología poética que incluye la obra Nicolás de Cecilia Lugo, dedicada a la legendaria Guillermina Bravo.

INBAL celebra 80 años con 'Danza Expandida' en la Ciudad de México

Esta celebración no es solo un homenaje a la historia del INBAL, sino una oportunidad única para ser testigos del talento y la evolución de la danza en México.

No te pierdas la oportunidad de habitar el Palacio de Bellas Artes a través del movimiento; los boletos estarán disponibles en las taquillas del recinto y a través de los canales digitales oficiales. Celebremos ocho décadas de arte en escena.