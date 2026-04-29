INAH sin plan de seguridad rumbo al Mundial, advierte experto

“Es muy desafortunado que en el Programa Sectorial de Cultura 2025-2030 –que publicó la actual administración y que tanto presumió de un diagnóstico– no se le haya dado una mínima importancia al tema de las medidas de seguridad en sitios arqueológicos, en museos de sitio y en los recintos culturales del país”, dice a Excélsior Bolfy Cottom, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y experto en políticas públicas.

Y este vacío, que se aprecia en el programa y en sus estrategias, abunda el experto

es visible porque no tiene ni un párrafo en el que se tomen en cuenta esas medidas de seguridad, pese a saber que tendríamos un evento deportivo como el Mundial de Futbol, que arrancará en 43 días”, asegura.

A pesar de la cercanía del Mundial de Futbol, no se han tomado medidas para proteger el patrimonio. Foto: Ángeles Velasco

Cottom también destaca el hecho de que cada sexenio el INAH abre nuevos sitios sin contar con la infraestructura necesaria. “Casi forzosamente, al instituto se le obliga cada sexenio a que entregue una relación de los sitios arqueológicos que abrirá al público. Pero, difícilmente, se le pregunta si está preparado, si tiene personal, si hay infraestructura o si hay protocolos de seguridad, etcétera.

“Entonces, yo creo que ese contexto debería redoblar los esfuerzos para fortalecer a una institución como el INAH, que se encarga ni más ni menos que de tres tipos de bienes culturales: los arqueológicos, los de interés paleontológico y los históricos”, apunta el antropólogo.

Por otro lado, expone Cottom

también está la tremenda crisis de los procesos de formación educativa, ya que la educación no está enfrentando esa ola de influencias de odio, xenófobas, racistas, antiinmigrantes y antituristas, lo cual es delicado”.

Y esto se suma al abandono del sector cultural, asevera. “Desde siempre, en el sector cultura ha habido intentos de disminuirlo o desdeñarlo. Además, se supone que el hecho de haber creado una secretaría tenía como objetivo fortalecer un sector descuidado en términos administrativos, históricamente hablando, y las expectativas creadas fueron enormes, pero esas expectativas se construyeron sobre la base de un diagnóstico falso”.

Dicho diagnóstico, advierte, “se construyó sin tomar en cuenta la trayectoria histórica del país y el resultado es, tanto en el sexenio pasado como en el actual, el abandono letal e, incluso, deliberado del propio sector cultura”.

Y ese abandono, lamenta, se aprecia desde el lado financiero, “pues el INAH, con ese enorme espectro de trabajo que tiene sobre sus espaldas, pues es el que más ha evidenciado justamente ese descuido”, asevera.

¿Es suficiente instalar arcos de seguridad para resolver el problema?, se le pregunta a Cottom. “Si lo queremos ver fríamente, no es sólo una cuestión financiera, porque ésta puede resolvernos, de manera inmediata, la instalación de arcos y detectores de metales. Pero le puedo garantizar que eso sólo lo van a hacer en los lugares que ellos consideren altamente turísticos.

Los visitantes deben someterse a una inspección antes de entrar a la zona arqueológica. Foto: Ángeles Velasco

“Pero el problema es más de fondo, es de política pública. Por ejemplo, ¿cuál es la política pública de seguridad del gobierno mexicano en los recintos culturales? Pensemos tan sólo en el norte del país, en aquellas regiones donde arqueólogos y antropólogos tienen que salir a hacer trabajo de campo. ¿Qué les garantiza su seguridad?, ¿qué les garantiza que no haya ingreso de gente armada o que amenace la estabilidad del trabajo institucional? Bueno, en este momento yo no estoy viendo esa política pública, a menos que no lo hayan informado y nos sorprendan con un programa a mediano plazo”, señala.

¿Sabe si hay un plan previsor de seguridad para sitios culturales por el Mundial? “Hasta donde sé, lo más que ha sucedido es este anuncio de la SC de destinar 30 mdp a (distintas áreas de) Teotihuacan. Pero justo de eso se trata la labor de la administración pública y de la cabeza del sector Cultura, en coadyuvancia con Seguridad Ciudadana, Turismo, los gobiernos de los estados…

“Ya tendría que haber un plan integral y lo tendría que estar haciendo la SC, pero no está ocurriendo. Lo más que ha ocurrido es que le han pedido, en algunos lugares turísticos, eventos relacionados con el futbol, como exposiciones, la difusión del juego de pelota, pero no hay más”, concluye.