Giselle llega GRATIS a CDMX: todo sobre la función especial por el Día de la Danza

Si te gusta la danza, este plan te va a encantar: podrás disfrutar gratis de Giselle, uno de los clásicos más icónicos, en el marco del Día Internacional de la Danza 2026.

La función forma parte de una serie de actividades culturales pensadas para acercar el arte al público, así que aquí te contamos todo lo que necesitas saber para no perdértela.

¿De qué se trata la obra Giselle?

Giselle es uno de los ballets más emblemáticos de la historia. Se estrenó en 1841 en la Ópera de París y, desde entonces, ha cautivado por su mezcla de romanticismo, drama y belleza escénica.

La historia sigue a una joven campesina que se enamora de un noble que oculta su verdadera identidad. Lo que comienza como un romance se transforma en una historia trágica llena de emociones, convirtiéndola en una obra profundamente conmovedora.

Función gratis de Giselle en la Noche de Museos

Esta presentación forma parte de la Noche de Museos con el programa “Conjunciones sensoriales: murales, música y danza”, una experiencia que combina distintas disciplinas artísticas en un mismo espacio.

Giselle destaca por su estilo romántico del siglo XIX, con una carga dramática y estética que la convierten en una experiencia imperdible, tanto si eres fan del ballet como si quieres descubrirlo por primera vez.

Giselle gratis en CDMX: cuándo y dónde ver el clásico ballet por el Día de la Danza 2026 Foto: Canva

¿Cuándo y a qué hora ver Giselle gratis?

Si quieres disfrutar de este espectáculo musical tendrá lugar el miércoles 29 de abril, Día de la Danza. El evento comenzará a las 18:00 horas. Se recomienda planificar su asistencia para disfrutar de este gran clásico con familiares o amigos.

La cita es en el Salón Iberoamericano del museo vivo del muralismo, ubicado en República de Argentina, número 28, Centro Histórico de la CDMX.

Pero debes tener en cuenta que el cupo es limitado a 180 personas, por lo que es necesario que prevengas tu visita.

Más actividades para disfrutar en la Noche de Museos

Tu visita puede rendir mucho más, ya que el evento se llevará a cabo de 17:00 a 20:00 horas con otras actividades como:

Música para tu vista, canciones para el muralismo

Música para tu vista, canciones para el muralismo Concierto de Omniblues & Juan Ávila

Cada actividad también tiene cupo limitado, por lo que vale la pena planear tu recorrido.

Si no tienes plan o buscas algo diferente, esta es una gran opción: arte, música y danza en un mismo lugar y sin costo.

Giselle gratis en CDMX: cuándo y dónde ver el clásico ballet por el Día de la Danza 2026 Foto: Canva

Así que ya lo sabes, aparta la fecha y lánzate a disfrutar de Giselle en una experiencia que combina cultura y emoción en pleno corazón de la ciudad.