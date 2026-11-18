La pintura Castaños en flor, de Vincent van Gogh, alcanzó los 190 millones 430 mil dólares en una subasta de Sotheby's en Nueva York y estableció un récord para el artista, apenas horas después de que la casa de subastas anunciara un acuerdo entre la familia Blaquier-Arrieta y los descendientes de Hedwig y Samuel Fischer, antiguos propietarios de la obra.

El cuadro, realizado en 1890, fue adjudicado por 165 millones de dólares, una cantidad que aumentó hasta los 190.43 millones al incorporar las comisiones de la casa de subastas. Con este resultado, superó el récord de 117.2 millones de dólares establecido en 2022 por Verger avec cyprès (Huerto con cipreses), vendido por Christie's.

La obra encabezó la venta de la colección Blaquier-Arrieta, integrada por 12 pinturas de algunos de los principales exponentes del impresionismo y postimpresionismo. Sotheby's había estimado el valor conjunto de las piezas en alrededor de 450 millones de dólares, mientras que para el cuadro de Van Gogh había difundido una valoración cercana a 180 millones.

¿Qué tiene de especial 'Castaños en flor', de Van Gogh?

Castaños en flor fue pintada el 24 de mayo de 1890 en Auvers-sur-Oise, una localidad francesa a la que Van Gogh se trasladó después de permanecer internado en un hospital psiquiátrico de Saint-Rémy-de-Provence. El artista realizó esta obra apenas dos meses antes de su muerte, ocurrida el 29 de julio de ese mismo año.

El óleo sobre lienzo, de 70 por 58 centímetros, representa un paisaje dominado por árboles de castaño en flor, con pinceladas de tonalidades verdes y amarillas que contrastan con el cielo azul. La composición también incluye pequeñas figuras humanas que transitan por el lugar, un elemento que la distingue de otras representaciones de árboles realizadas por el pintor.

Castaños en Flor de Vincent Van Gogh fue subastado en Nueva York Grosby Group

La pintura permaneció durante décadas fuera de las exhibiciones públicas y fue adquirida en 1975 por la familia argentina Blaquier-Arrieta. Su aparición en el mercado del arte despertó especial interés entre los coleccionistas, debido a que pertenece a la última etapa creativa de Van Gogh y llevaba más de medio siglo en manos de una misma familia.

La controversia detrás de la pintura de Van Gogh

La subasta estuvo precedida por una disputa relacionada con el pasado de la obra durante el régimen nazi. Los descendientes de Samuel y Hedwig Fischer, una familia judía alemana que había adquirido la pintura en 1909, cuestionaron las circunstancias en las que fue vendida en 1936, al considerar que la operación pudo estar condicionada por la persecución nazi.

Los herederos solicitaron que se suspendiera la subasta mientras se revisaba la procedencia de la pintura. Sin embargo, horas antes de la subasta, Sotheby's informó que las familias habían alcanzado un acuerdo que permitía continuar con la venta, aunque los detalles económicos de la negociación no fueron divulgados.

Los herederos de la familia Fischer agradecieron la negociación con Sotheby's y los Blaquier-Arrieta, al considerar que el acuerdo permitió reconocer el sufrimiento de sus antepasados durante la persecución nazi y honrar la búsqueda de justicia de Gisela Berman Fischer.

“Agradecemos la negociación y colaboración, basadas en la confianza y la imparcialidad, con Sotheby's y la familia Blaquier-Arrieta, que hacen posible reconocer el sufrimiento de la familia Fischer durante la era nazi y honrar la trayectoria de Gisela Berman Fischer en la búsqueda de justicia para su familia”.

Por su parte, la familia Blaquier-Arrieta comentó en el mismo comunicado difundido por la agencia AFP que les complacía haber llegado a una resolución amistosa y agradeció el diálogo.

Nos complace haber llegado a una resolución amistosa con los herederos de Fischer. Agradecemos el diálogo constructivo que hizo posible esta resolución y esperamos un resultado extraordinario y transmitir esta obra maestra a una nueva generación de coleccionistas

¿Cuánto alcanzaron las otras pinturas de la subasta?

La subasta también dejó resultados millonarios para otros exponentes del arte europeo. En Canot (Jeune fille à la barque), de Pierre-Auguste Renoir, alcanzó los 27.5 millones de dólares, mientras que La Place du Théâtre-Français et l'avenue de l'Opéra, de Camille Pissarro, fue vendida por 24.2 millones.

Entre las demás piezas destacaron Le Jardin des Tuileries, de Claude Monet, que alcanzó 20 millones 230 mil dólares, y Avant la course, de Edgar Degas, vendida por 18 millones. Por su parte, Fleurs dans une coupe, de Paul Gauguin, registró un precio final de 6 millones 70 mil dólares.

Las adjudicaciones también incluyeron Bateaux au port de Collioure, de André Derain, por 5 millones de dólares, y Nature morte à la cruche bleue, de Maurice de Vlaminck, por 2.5 millones. Todos estos resultados corresponden a precios de venta publicados por Sotheby's, que incorporan las comisiones correspondientes.

Sothebys subastará arte de Van Gogh, Cezanne, Monet, entre otros ZUMA Press, Inc. / Grosby Group

En conjunto, las nueve obras con resultados disponibles hasta ese momento habían acumulado 404 millones 940 mil dólares, una cifra todavía parcial debido a que faltaban las adjudicaciones de tres piezas de la colección.

La venta reunió pinturas que pertenecieron durante décadas a Nelly Arrieta de Blaquier y Carlos Pedro Blaquier, vinculados a la industria azucarera argentina.

bgpa