La Feria del Libro Anual, que acaba de realizarse, fue ampliamente criticada por la comunidad literaria, los lectores y los medios de comunicación, debido a la escasa calidad del programa y la falta de promoción.

El encuentro editorial fue calificado como un evento deslucido; una parte importante de la feria era llevar la oferta literaria a otros municipios, pero una de las Bibliotecas Móviles está en ruinas en las instalaciones de la Casa de la Cultura.

Daniel Sánchez Dórame

Expertos y organizaciones culturales sugieren diversas estrategias para fortalecer el hábito de la lectura; entre ellas, destacan las bibliotecas ambulantes que acerquen los libros a comunidades alejadas.

La Casa de la Cultura de Hermosillo, el recinto más importante de las bellas artes en Sonora, padece una severa falta de mantenimiento. Aunque es un edificio con apenas 46 años de historia, maestros, alumnos, padres de familia y público que asiste al sitio dijeron a Excélsior que es muy evidente la falta de mantenimiento: en el estacionamiento hay maleza, “parece una jungla llena de zancudos”, denunciaron trabajadores del sitio.

Daniel Sánchez Dórame

También revelaron que en su estacionamiento hay escombro, cachorros, vehículos arrumbados e infraestructura que sería muy relevante para la difusión cultural, como la Biblioteca Móvil que lleva años arrumbada sin ser aprovechada.

La discrepancia entre una parte de la comunidad artística y cultural y Beatriz Aldaco Encinas, directora del Instituto Sonorense de Cultura, surgió porque los inconformes han denunciado que los cinco años de su gestión han sido catastróficos para las artes en Sonora y han exigido su renuncia, pero ésta negó que vaya renunciar.

Daniel Sánchez Dórame

Manuel Ballesteros, uno de los más grandes exponentes de la danza contemporánea en el noroeste de México, denunció que en el festival Un Desierto para la Danza los bailarines ejecutaron sin linoleum, un piso especial necesario en el escenario para la danza.

Los bailarines denunciaron que los organizadores les dijeron que no instalarían este piso, porque no había dinero para comprar la cinta necesaria para fijar esta superficie.