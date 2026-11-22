El santoral católico honra a Santa Cecilia de Roma hoy 22 de noviembre, una de las mártires más veneradas de la antigüedad cristiana y patrona universal de los músicos y poetas. Cuenta la tradición que, mientras sonaban los instrumentos durante su boda forzada, ella cantaba en silencio a Dios en su corazón para consagrarle su vida.

De acuerdo con el Martirologio Romano y la tradición litúrgica recogida en el Canon Romano de la Misa, su nombre figura entre las siete mujeres mártires conmemoradas explícitamente por la Iglesia. Su cuerpo, hallado incorrupto en 1599, reposa en la basílica que lleva su nombre en el barrio romano del Trastévere.

Qué santo se celebra hoy 22 de noviembre: Santa Cecilia para buscar inspiración creativa Canva

¿Qué santo se celebra hoy 22 de noviembre?

Hoy 22 de noviembre la Iglesia Católica conmemora principalmente a Santa Cecilia, virgen y mártir romana del siglo III. Es reconocida mundialmente como la santa patrona de la música, los cantantes, los compositores y los poetas.

Nacida en el seno de una familia noble de Roma, Cecilia abrazó la fe cristiana desde joven e hizo voto de virginidad. Aunque sus padres la obligaron a casarse con un joven pagano llamado Valeriano, ella logró convertirlo al cristianismo junto con su cuñado Tiburcio tras mostrarles la presencia de un ángel protector.

Ambos hermanos fueron arrestados y ejecutados por dar sepultura a los mártires cristianos bajo las órdenes del prefecto Turcio Almaquio. Poco después, Cecilia fue detenida tras convertir a cuatrocientas personas con su predicación.

Condenada primero a morir sofocada en los baños termales de su casa, sobrevivió ilesa al calor extremo. Finalmente, un verdugo intentó decapitarla con tres golpes de espada sin lograrlo de inmediato, permitiéndole rezar y alentar a los fieles durante tres días antes de fallecer.

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¿Cómo pedir el auxilio de Santa Cecilia hoy 22 de noviembre?

Para solicitar la intercesión de Santa Cecilia hoy 22 de noviembre, los músicos, artistas y creyentes acuden a ella en busca de inspiración creativa, destreza técnica y consuelo espiritual. Se le invoca especialmente para transformar el arte en un medio de armonía y elevación del alma.

Quienes desean pedir su ayuda suelen dedicar un momento de recogimiento antes de interpretar una pieza musical, escribir o enfrentar un reto profesional. Su testimonio recuerda que la belleza artística permite trascender las dificultades cotidianas.

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Oración Santa Cecilia

Puedes rezar la siguiente plegaria tradicional para pedir su guía e inspiración en tus proyectos:

Querida Santa Cecilia, sabemos con certeza que te convertiste en una mártir heroica por fidelidad a tu divino Esposo. Aunque nos cuentan que escuchabas cantar a los ángeles, te pedimos que inspires a los músicos y artistas para alegrar el corazón de las personas, llenando el aire con el don de la música y recordándonos al Creador de toda belleza. Amén."

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¿Qué otros santos se celebran hoy 22 de noviembre?

Además de la festividad de Santa Cecilia, el calendario litúrgico de hoy 22 de noviembre incluye a otros diecinueve santos y beatos que dieron testimonio de fe en distintas épocas y regiones. Entre las conmemoraciones destacadas de la jornada se encuentran:

San Pedro Esqueda Ramírez: Sacerdote y mártir mexicano del siglo XX originario de San Juan de los Lagos, Jalisco.

Sacerdote y mártir mexicano del siglo XX originario de San Juan de los Lagos, Jalisco. San Filemón y Santa Apia: Discípulos de San Pablo en Colosas durante el siglo I, venerados como mártires de la Iglesia primitiva .

San Benigno de Milán: Obispo italiano del siglo V que gobernó su diócesis con sabiduría en tiempos de invasiones .

San Pragmacio: Obispo francés del siglo VI recordado por su dedicación pastoral .

San Miguel de Tver: Príncipe ruso del siglo XIV que entregó su vida por proteger a su pueblo .

Beata Tigrida: Religiosa del siglo XI honrada por su vida de entrega monástica .

Beato Tomás Regio y Beato Salvador Lillo: Figuras italianas del siglo XIX y XX destacadas por su labor caritativa y misionera .

El legado de Santa Cecilia demuestra cómo la fidelidad interior y el arte pueden iluminar incluso los momentos más adversos. Al concluir esta jornada de gratitud y música, nos preparamos para el santoral de mañana, cuando la Iglesia recordará a San Clemente I, papa y mártir, y a San Columbano.