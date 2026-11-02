‘La noche estrellada’ de Van Gogh coincide con el cielo del 22 de julio de 1889

Un estudio realizado conjuntamente por SLLAB, una empresa surcoreana de ciencia espacial, y la Escuela de Investigación Espacial de la Universidad Kyung Hee, también en Corea del Sur, revela que el cielo representado en 'La noche estrellada' (1889) de Vincent van Gogh coincide, tanto en su observación como en su forma, con el cielo nocturno sobre Saint-Rémy alrededor del 22 de julio de 1889.

Tal y como se recoge en 'Scientific Reports', revista perteneciente al grupo Nature Portfolio, en las primeras horas de ese día, una luna menguante, Venus y el cúmulo estelar de las Híades en Tauro aparecían muy cerca unos de otros.

Las interpretaciones astronómicas de 'La noche estrellada' comenzaron con Albert Boime en la UCLA (1984) y Charles Whitney en Harvard (1986), ambas en Estados Unidos.

Sin embargo, debido a que ambos llegaron a conclusiones contradictorias, ninguna logró desplazar las interpretaciones religiosas y simbólicas predominantes de la pintura.

En los aproximadamente 40 años transcurridos desde entonces, ningún estudio ha abordado su cielo desde una perspectiva de geometría observacional.

El primer autor, Elijah Jeong-hyun Kim, director ejecutivo de SLLAB y candidato a doctorado en la Escuela de Investigación Espacial de la Universidad Kyung Hee, describe qué lo impulsó a abordar la cuestión.

Para un astrónomo observacional, el cúmulo estelar de La noche estrellada es las Híades en Tauro. Pero en cuanto leí los estudios previos que lo explicaban como Aries, sentí que la pintura me llamaba".

Tras haber construido numerosos telescopios y pasado años observando el cielo nocturno, el equipo consideró que Aries era una fuente de inspiración improbable para el pintor.

La investigación comenzó con dos viajes de campo a Francia en 2019 y se basa en el libro de divulgación científica de Kim, publicado en 2025, recopilando evidencia adicional y ampliándola con datos cuantitativos.

Tradicionalmente, la pintura se fechó a partir de una carta que Van Gogh escribió a su hermano Theo alrededor del 18 de junio de 1889. Sin embargo, la luna gibosa menguante de ese período no explica la delgada media luna que aparece en el cuadro.

En cambio, alrededor del 22 de julio, las Híades se elevaron por el este junto a Venus, y la forma de la luna se asemejaba a la media luna del lienzo. Sin embargo, durante mucho tiempo se ha supuesto que esa fecha coincide con uno de los episodios epilépticos de Van Gogh.

Tras un análisis cruzado de las cartas originales en francés y neerlandés, los registros meteorológicos de la época y las observaciones sobre las cigarras que aparecen en las cartas, el equipo propone que el episodio comenzó a finales de julio.

En Arles, el equipo verificó el campo de visión del pintor en La noche estrellada sobre el Ródano (1888) con fotografías tomadas in situ. En Saint-Rémy, localizaron el punto desde el que Van Gogh dibujó el paisaje bajo La noche estrellada y reconstruyeron su vista desde allí.

El análisis de formas de Procrustes confirmó la correspondencia entre las cinco estrellas centrales de La noche estrellada y las Híades, con una coincidencia aún mayor en el dibujo a pluma que Van Gogh realizó después de la pintura. Estos resultados sugieren que el cielo en la pintura se basó en la observación real y no en la mera imaginación.

Utilizando el mismo método, el equipo también propone que las estrellas en Terraza de café por la noche (1888) podrían ser el Triángulo de Verano.