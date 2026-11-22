Las diferentes facetas de un revolucionario
Más de 20 mil documentos integran el acervo: correspondencia, telegramas, fotografías, recortes periodísticos y libros.
Tras los muros de Palacio Nacional se esconde la memoria documental de Francisco I. Madero, una de las figuras más relevantes de la Revolución Mexicana.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) conserva el tesoro archivístico de Madero, que muestra las diferentes perspectivas del revolucionario: desde su vertiente como luchador social, su vida personal y hasta su faceta como practicante del espiritismo.
Este es un lugar de estudio y de investigación donde uno puede conocer de primera mano la vida de un referente histórico de México”, dijo a Excélsior el jefe del Departamento de Digitalización y Sistematización, Temujin Alvarado Sosa.
Más de 20 mil unidades documentales conforman el acervo, entre correspondencia, telegramas, fotografías, recortes periodísticos y una colección bibliográfica; que fueron resguardados durante varias décadas por la Agrupación Pro-Madero, después de la Decena Trágica.
Años más tarde, la SHCP adquirió y rescató el valioso archivo personal del líder maderista:
Este tipo de archivos te permite encontrarte cara a cara con el ser humano, más allá del personaje; puedes dialogar con él y comprender el por qué de sus decisiones”, señaló la catalogadora y especialista en la vida de Madero, Sarahí Sánchez Laguna.
Entre sus joyas se encuentra la correspondencia personal del caudillo coahuilense, que incluye comunicaciones con su hermano Gustavo A. Madero; así como mensajes recibidos en apoyo o rechazo a la causa de su lucha armada, y un manual de espiritismo escrito por el también llamado “Apóstol de la Democracia”.