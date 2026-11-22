Tras los muros de Palacio Nacional se esconde la memoria documental de Francisco I. Madero, una de las figuras más relevantes de la Revolución Mexicana.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) conserva el tesoro archivístico de Madero, que muestra las diferentes perspectivas del revolucionario: desde su vertiente como luchador social, su vida personal y hasta su faceta como practicante del espiritismo.

Este es un lugar de estudio y de investigación donde uno puede conocer de primera mano la vida de un referente histórico de México”, dijo a Excélsior el jefe del Departamento de Digitalización y Sistematización, Temujin Alvarado Sosa.

Más de 20 mil unidades documentales conforman el acervo, entre correspondencia, telegramas, fotografías, recortes periodísticos y una colección bibliográfica; que fueron resguardados durante varias décadas por la Agrupación Pro-Madero, después de la Decena Trágica.

Acervo Francisco I. Madero Roberto Rodríguez Rebollo

Años más tarde, la SHCP adquirió y rescató el valioso archivo personal del líder maderista:

Este tipo de archivos te permite encontrarte cara a cara con el ser humano, más allá del personaje; puedes dialogar con él y comprender el por qué de sus decisiones”, señaló la catalogadora y especialista en la vida de Madero, Sarahí Sánchez Laguna.

Memoria documental de Madero Roberto Rodríguez Rebollo

Entre sus joyas se encuentra la correspondencia personal del caudillo coahuilense, que incluye comunicaciones con su hermano Gustavo A. Madero; así como mensajes recibidos en apoyo o rechazo a la causa de su lucha armada, y un manual de espiritismo escrito por el también llamado “Apóstol de la Democracia”.