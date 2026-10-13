Cientos hacen fila en Hong Kong para ver un Van Gogh que llevaba décadas sin exhibirse

Vincent van Gogh volvió a reunir a cientos de personas en Hong Kong con una pintura que llevaba más de seis décadas fuera de las exposiciones públicas. Las filas anticiparon el interés por una obra de sus últimos meses de vida, cuyo regreso precede a una subasta millonaria.

El lienzo es Châtaigniers en fleurs, conocido en español como Castaños en flor, y Sotheby’s lo ofrecerá el 18 de noviembre en Nueva York. La expectativa de venta ronda los 180 millones de dólares, una cifra que podría establecer un récord para el artista neerlandés.

Una subasta que podría romper el récord de Van Gogh

La referencia para dimensionar esa cantidad es Verger avec cyprès, vendido por Christie’s en noviembre de 2022 por 117.18 millones de dólares, incluidas las comisiones. Los 180 millones previstos para Castaños en flor corresponden a una estimación del precio de remate; el resultado dependerá de las pujas.

El interés por la pintura también tiene una explicación en su escasa presencia pública. Según el especialista Martin Bailey, de The Art Newspaper, su última exposición había ocurrido en 1964, en el Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York, como parte de una muestra sobre Van Gogh y el expresionismo.

Entre quienes acudieron a contemplarla estaba Li Shanshan, una aficionada al arte de 50 años que viajó unas dos horas y media desde Shenzhen.

“Nunca había oído hablar de este cuadro, así que quería verlo con mis propios ojos”, declaró a Reuters.

“Castaños en flor”: un paisaje de sus últimos meses

La ficha de Sotheby’s fecha la realización del óleo el 24 de mayo de 1890, en Auvers-sur-Oise, Francia, y registra unas dimensiones de 70 por 58 centímetros. El artista había llegado a esa localidad después de dejar el centro psiquiátrico de Saint-Rémy-de-Provence; moriría en julio, a los 37 años.

Un castaño en flor domina la composición y concentra la mirada en su copa, mientras las figuras y construcciones permiten reconocer la vida del pueblo. Para Scott Niichel, del departamento de arte moderno y contemporáneo de Sotheby’s en Nueva York, la pintura representa un periodo de intensa energía creativa y entusiasmo por el color.

La disponibilidad de obras de esta etapa contribuye a explicar las expectativas de la casa de subastas. Bailey señala que Castaños en flor es uno de apenas ocho paisajes de Auvers que permanecen en manos privadas, de un conjunto de unos 50 pintados por Van Gogh.

Châtaignier en fleurs roses et blanches de Vincent Van Gogh Sothebys

Una colección que incluye a Monet y Cézanne

El cuadro pertenece a la colección reunida por los argentinos Nelly Arrieta de Blaquier y Carlos Pedro Blaquier. Sus hijos pondrán a la venta una selección de 12 pinturas, valuada en conjunto en alrededor de 450 millones de dólares, que incluye trabajos de otros referentes del impresionismo y el arte moderno.

El catálogo de Sotheby’s incorpora Arlequín, de Paul Cézanne, y El jardín de las Tullerías, de Claude Monet, además de obras de Camille Pissarro y Pierre-Auguste Renoir. La venta reunirá así piezas que durante décadas formaron parte de una colección particular y que ahora regresan al circuito internacional de exhibiciones.

Sothebys subastará arte de Van Gogh, Cezanne, Monet, entre otros ZUMA Press, Inc. / Grosby Group

El recorrido del cuadro antes de llegar a la familia Blaquier

La trayectoria de Castaños en flor incluye propietarios vinculados con la edición, la música y el coleccionismo. Después de permanecer con la familia del pintor, pasó por las manos del editor alemán Samuel Fischer y del compositor y productor estadounidense George “Buddy” DeSylva, cofundador de Capitol Records.

La coleccionista Harriet Harris-Jonas adquirió la pintura en 1953 y la familia Blaquier la compró en 1975 al marchante Wildenstein. Medio siglo después de esa última adquisición, el público puede volver a observarla antes de que la subasta determine quién será su siguiente propietario.

bgpa