Oaxaca y Polonia enlazan su tradición gráfica en una exposición internacional

OAXACA, Oax.— La exposición Conexión Gráfica Oaxaca–Polonia marca el inicio de una colaboración artística y académica entre la Facultad de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y la Universidad de las Artes Magdalena Abakanowicz de Poznań (UAP), Polonia.

La muestra reúne la obra de 33 estudiantes, docentes, egresados e invitados vinculados a la UABJO, proponiendo un diálogo entre las prácticas gráficas de Oaxaca y el país europeo.

El proyecto adquiere un significado especial porque se conmemoran 200 años de la introducción de la litografía en México. Esta efeméride permite reconocer la importancia histórica de la técnica y destacar su vigencia como medio de experimentación y expresión contemporánea.

La exposición Conexión Gráfica Oaxaca-Polonia reúne obras de 33 artistas vinculados a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Foto: Cortesía Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

A través del arte litográfico, Oaxaca y Poznań comparten conocimientos y perspectivas, reafirmando el papel de la gráfica como un espacio de encuentro entre culturas, comunidades artísticas e instituciones de educación superior.

En el proyecto participan: Alucarda, Alan Altamirano, Per Anderson, Juan Jorge Bautista, Cala, Mauricio Canseco, Julissa Chiñas, Alizze García, Sam Gardner, Enrique Gijón, Orlando González, La Guevara, Fulgencio Lazo, Mercedes López, Jorge Martínez, Paloma Muy Kuay, Israel Nazario, Xavier Scherenberg, Monserrat Steck, Shinzaburo Takeda, Abraham Torres y Soledad Vázquez.

La curaduría estuvo a cargo de Moisés Nava, Witold Modrzejewski, Max Skorwider y Michał Tatarkiewicz.