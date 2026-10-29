"Letras Libres" reúne a especialistas de México y España para debatir historia y democracia

El encuentro Una conversación entre España y México, que conmemora los 25 años de la edición española de la revista Letras Libres, continúa hoy en la Universidad Villanueva-Mirasierra de Madrid.

En cuatro mesas se abordarán los temas 25 años de España, El exilio español en México, Legados y querellas de la Conquista y Europa, América y el destino de la democracia, en las que participarán 16 especialistas.

Vamos a hablar de historia, no de la politización de la historia. Letras Libres ha querido ser muy enfática en dar voz a los historiadores ante la artificial, absurda, vergonzosa querella, sobre todo provocada por el gobierno mexicano, en su pretensión enloquecida de los perdones históricos”, aclaró Enrique Krauze.

El historiador definió a la presente centuria como “un siglo de perplejidades, porque lo comenzamos con una esperanza universal en la libertad y la democracia; pero la historia, como siempre, nos sorprendió”.

Destaca en la última mesa, la de clausura, la participación del expresidente español José María Aznar, el político catalán Manuel Valls, y el expresidente mexicano Ernesto Zedillo.