Nuevas voces literarias exploran la pérdida, el duelo y la violencia de género

La pérdida, la violencia de género, la maternidad y el duelo son los temas que más preocupan y recrean los escritores emergentes en México, afirma Alejandro González, líder de Libros Amazon.

Estos jóvenes narradores enfrentan además el desafío de conectar con un lector distinto, que habita “un entorno de multiplicidad de plataformas, que permite una mayor interacción y cercanía”, comenta en entrevista. El promotor detalla que el lector moderno

puede tener acceso a contenido digital, en video, impreso, en audio; en diferentes formatos, corto o largo. Esto ayuda a generar más empatía y reflexionar de una manera más profunda sobre sus circunstancias”.

Como una de las herramientas de esta inédita relación entre el autor y sus lectores menciona el mecanismo Author Follow.

Con sólo hacer click en el nombre del escritor, haces una conexión como si fuera una red social. Te permite recibir notificaciones automáticas cuando tus narradores favoritos lanzan nuevos contenidos. Y el autor puede publicar contenido a sus seguidores. Con la inteligencia artificial se vienen herramientas más poderosas”, indica González.

Concluye lo anterior con base en el análisis de las cinco ediciones del Premio Primera Novela, que Amazon ha convocado anualmente en colaboración con la Secretaría de Educación Pública y la Estrategia Nacional de Lectura, dotado con 250 mil pesos.

Rodrigo Solís ganó el primer lugar en el Premio para Primera Novela 2025 con "Si no sabes de mi, es porque estoy bien". Foto: Cortesía Amazon.

Iniciativas como este galardón ayudan a que nuevas voces literarias puedan ser reconocidas y lleguen a los mercados internacionales. El premio es como un nuevo validador”, detalla.

Amazon invita ahora a participar en la sexta edición, cuyo registro cierra el 8 de junio. Con un jurado integrado por los escritores Cristina Rivera Garza, Guillermo Arriaga y Brenda Navarro, el fallo del certamen será el 16 de octubre.

“Nacimos hace 30 años como una tienda de libros. Llevamos el tema literario en nuestro ADN. Cada país es diferente. En México, hay mucha competencia por la atención de los lectores”.

El gestor señala que “ofrecemos tanto libros impresos como digitales y los dos tienen éxito de ventas. No vemos un futuro en el que todo vaya a ser digital, pues a los lectores les gusta los dos formatos.

“Vemos un equilibrio entre el formato físico y digital, los dos están creciendo; y, hacia donde van las tendencias, no se ve que se vaya a acabar uno u otro”.

Además de reconocer a dos finalistas, con un monto de 50 mil pesos cada uno, el Premio Primera Novela abre la puerta para que los libros ganadores formen parte del acervo de millones de ejemplares que Amazon promueve.