Artes de México dedica edición especial al universo visual de Patricio Robles Gil

“¿Cómo describir el hecho de que he tenido encuentros cercanos con los seis grandes felinos del planeta?”, se pregunta el fotógrafo, escultor y conservacionista mexicano Patricio Robles Gil (1954).

“Ninguna palabra comprende la magnitud de la huella que esos monumentos han dejado en mi vida”, explica en el número 141 de la revista Artes de México, titulado El grito salvaje. La obra de Patricio Robles Gil.

El nuevo título de la publicación, dirigida por el escritor Alberto Ruy Sánchez y la editora Margarita de Orellana, se presentará el domingo 31 de mayo, a las 12:00 horas, en la Librería Porrúa Chapultepec, a través de la charla Enfrentar la emergencia ambiental a través de narrativas artísticas, en la que participarán el doctor Antonio Lazcano y el artista visual.

Patricio Robles Gil es fotógrafo de naturaleza, escultor y conservacionista mexicano. Fotos: Cortesía Patricio Robles Gil

El grito salvaje… reúne textos, además de Ruy Sánchez y Robles Gil, de Vance Martin, Jorge Comensal, Jesús Silva-Herzog Márquez y Juan Domingo Argüelles, en los que se recorre la trayectoria del artista de la lente, desde su labor como conservacionista hasta su obra como pintor, grabador y bodypainting.

Sobre el egresado de la Universidad Iberoamericana, Ruy Sánchez apunta que, “además de ser uno de los más reconocidos fotógrafos de naturaleza en el mundo, uno de los conservacionistas más activos con innegables logros mayúsculos, editor único con aportes ya históricos, es, sobre todo, un gran artista”.

El también poeta agrega que la obra de Patricio Robles “se sitúa y nos interpela desde el vértice encendido de la extinción de la vida salvaje, y de la vida en el planeta. Desde una desgarradura, una herida abierta a la que no se puede ser indiferente”.

La revista Artes de México dedica su edición 141 a la labor de Patricio Robles Gil. Fotografía: Cortesía Patricio Robles Gil.

Jaguares, la ballena azul, águilas, cóndores, ríos y el Golfo de California son algunos de los seres y lugares que ha captado la lente de

Robles Gil.

“Su obra nos revela a la naturaleza no sólo como escenario, sino como protagonista silente de una historia que urge contar… Más que un archivo visual, sus fotografías son manifiesto poético que entrelaza belleza y compromiso, luz y territorio, arte y conciencia”, se concluye en la revista-libro de Artes de México.