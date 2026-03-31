No te pierdas a La Bella Durmiente en ballet clásico en la CDMX: fechas y precio

Si eres fanático del ballet clásico, no te pierdas la oportunidad de ver la puesta en escena de La Bella Durmiente, interpretada por la Compañía de Danza de las Artes. Te damos todos los detalles para que puedas disfrutarla.

Aunque en México el ballet clásico es un arte escénico menos popular que otros como el ballet folklórico y el teatro, cada vez ha ganado más terreno. Esto, gracias a las Compañías de Danza que lo han acercado al público a través de diferentes obras.

Las dos más conocidas y esperadas cada año, son el Lago de los Cisnes y El Cascanueces, sin embargo, hay otra obra con música de Chaikovski que vale la pena ver: La Bella Durmiente.

Se trata de una adaptación del cuento de hadas escrito por Charles Perrault, la cual se ha convertido en uno de los ballets más espectaculares y representativos de esta disciplina clásica, siendo representado por compañías de todo el mundo.

En México, la Compañía de Danza de las Artes y la Filarmónica de las Artes, llevarán a cabo presentaciones en abril. No te pierdas los detalles.

El ballet clásico es un arte que se ha consolidado en México Facebook Filarmónica de las Artes

¿Cuándo estará el ballet de La Bella Durmiente en CDMX?

Si quieres ver el ballet clásico de La Bella Durmiente, el próximo viernes 24 y sábado 25 de abril, La Filarmónica de las Artes y la Compañía de Danza de las Artes, bajo la batuta de E. Abraham Vélez Godoy, lo presentarán en el Centro Universitario Cultural (CUC).

Habrá tres funciones, una el viernes a las 7 de la noche y dos el sábado: a la 1 y 6 de la tarde. La cita es en el Auditorio Fra Angélico del CUC, ubicado en Ciudad Universitaria: calle Odontología #35, colonia Copilco Universidad, alcaldía Coyoacán, en la CDMX.

¿Cuánto cuestan los boletos para el ballet de La Bella Durmiente?

Contrario a lo que se cree, ir al ballet no es extremadamente caro. En el caso del ballet de La Bella Durmiente de la Compañía de Danza de las Artes, los boletos están en 500 pesos mexicanos, más cargos, que equivalen a 46 pesos.

Las entradas están disponibles en el sitio web de Boletópolis. Eso sí, si piensas comprar boletos, toma en cuenta que existen restricciones para niños pequeños.

Menores de cuatro años no pueden entrar, la edad recomendada es a partir de los 8 años y se paga boleto completo.

¿De qué trata el ballet de La Bella Durmiente?

El ballet de La Bella Durmiente narra, a través de la danza, la historia de una princesa condenada a dormir durante cien años hasta ser despertada por el beso de un príncipe. Su magia recae en que combina elementos de fantasía, destino y triunfo del bien sobre el mal.

La obra consta de un prólogo y tres actos, donde se narra el bautizo, la maldición, el sueño y la boda de la princesa Aurora, basándose en el cuento de Charles Perrault, aunque incorporando elementos del imaginario de los cuentos de hadas europeos.

En ese sentido, no esperes ver la puesta en escena de La Bella Durmiente de Disney. Aunque el eje es el mismo en ambas: una princesa cae en un sueño profundo tras una maldición y es despertada por el príncipe, la historia se desarrolla de forma diferente.

En el ballet, la narrativa es más simbólica y fragmentada, sin largos diálogos; la historia avanza a través de la danza y la música. Además, las escenografías están inspiradas en la corte de Luis XIV, por esa razón puede no resultar tan atractivo para niños muy pequeños.

Como dato curioso, el ballet de La Bella Durmiente fue estrenado en San Petersburgo, Rusia, en 1890, en el Teatro Mariinski. La composición corrió a cargo de Piotr Ilich Chaikovski y la coreografía de Marius Petipa, uno de los grandes creadores del ballet clásico.

Si amas el ballet clásico, no puedes perder la oportunidad de ver La Bella Durmiente en vivo. Como dato extra, la Filarmónica de las Artes tendrá trilogía de princesas en abril, pues también tendrá ballet del Lago de los Cisnes y La Cenicienta. Revisa las fechas en sus redes sociales.