¡De Oaxaca para el mundo! Presentarán en España monografía ilustrada de Fernando Andriacci

"Andriacci. Una vida de arte y color", publicado por el sello editorial Rizzoli New York, es la primera monografía internacional del pintor y escultor oaxaqueño Fernando Andriacci (Cuicatlán, 1972), fundador del Taller de Artes Plásticas Municipales y Pintura Monumental Rodolfo Nieto; y se presentará el próximo martes 19 de mayo en Madrid, en la Fundación Casa de México en España.

Escrito por la socióloga del arte Blanca González Rosas, el libro ofrece una perspectiva analítica sobre la propuesta creativa y la contribución de Andriacci al arte contemporáneo.

La investigación contextualiza su trayectoria en la dinámica escena cultural de Oaxaca, ubicando las causas y los encuentros que detonaron la construcción del lenguaje que lo caracteriza.

El artista ha desarrollado un concepto centrado en la expresión de la “alegría”, creando un lenguaje visual distintivo que conecta emocionalmente con el espectador, a través de sugerentes texturas y atmósferas cromáticas, en las que habitan seres antropomorfos y zoomorfos. “Universos fantásticos que se imponen como una realidad”, dice.

Presenta Andriacci en España monografía ilustrada Cortesía Nancy Mayagoitia

Dividido en cuatro capítulos ilustrados y un perfil autobiográfico, "Andriacci. Una vida de arte y color" explora la trayectoria de un artista que también se ha atrevido a hurgar en la estética de la fealdad.

La monografía echa luz a una carrera consolidada

Realizada como un avance del lanzamiento del libro, la presentación en la Casa de México en España contará con la participación de Andriacci, González Rosas, la promotora de arte oaxaqueño Nancy Mayagoitia y Francesco Baragiola, especialista en gestión editorial internacional.

Como moderadora estará Nuria Sadurní Rodríguez, directora de Becas y Desarrollo Artístico en la Fundación Casa de México en España.

Quién es Fernando Andriacci

El pintor y escultor Fernando Andriacci nació en 1972 en San Juan Bautista Cuicatlán y se formó en el célebre Taller de Artes Plásticas "Rufino Tamayo". El creador ha logrado construir un universo propio donde los paisajes semidesérticos de su infancia se transforman en escenarios habitados por un bestiario fantástico, lleno de dinamismo y vitalidad.

El estilo de Andriacci se distingue por una singular reinterpretación de la herencia de figuras como Francisco Toledo y Rodolfo Nieto. Sus monumentales esculturas en bronce y sus lienzos al óleo están habitados por elefantes, cocodrilos, saltamontes y toros salvajes, cuyas siluetas son intervenidas minuciosamente con texturas orgánicas, grecas y geometrías que eliminan los vacíos.

Esta saturación de color e ingenio no solo evoca las raíces de la artesanía y el juguete popular mexicano, sino que demuestra su versatilidad en múltiples soportes, que van desde la cerámica de alta temperatura hasta su innovadora serie de pinturas realizadas sobre paletas de madera.

Con una presencia que ya decora emblemáticos espacios públicos de Oaxaca y colecciones de gran prestigio como la de Fundación Jumex y el Papalote Museo del Niño en la Ciudad de México.