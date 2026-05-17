La Infinita Compañía hace danza con la lógica del ajedrez

La escena contemporánea se llena de tensión, inteligencia y movimiento con el estreno de "Torneo de ajedrez, danza contemporánea", una propuesta escénica de La Infinita Compañía, bajo la dirección de Rodrigo González y Raúl Tamez, quienes también firman la coreografía de esta obra que explora el cuerpo como territorio de estrategia, confrontación y pensamiento en acción.

La obra se presentará del 21 al 24 de mayo en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes, informa la compañía.

Torneo de ajedrez, danza contemporánea construye un lenguaje escénico donde la lógica del ajedrez se traduce en movimiento: cada pieza, cada desplazamiento y cada decisión estratégica encuentran su equivalente en la corporalidad de los intérpretes.

"Torneo de ajedrez, danza contemporánea" Cortesía La Infinita Compañía

La obra propone una metáfora sobre el poder, el conflicto y la inteligencia humana, llevando al espectador a un tablero vivo donde el tiempo, el espacio y la emoción juegan un papel determinante.

Como elemento central e innovador, la puesta en escena integra jugadores profesionales de ajedrez en vivo; mientras los bailarines encarnan las piezas dentro de un tablero a escala, reaccionando en tiempo real a cada jugada.

La propuesta escénica se articula a partir de un diseño integral que potencia su dimensión visual y sonora, con escenografía de Mario Marín, iluminación de Aurelio Palomino y música original de Edwin Tovar, configurando una atmósfera inmersiva donde el pensamiento estratégico se convierte en experiencia sensorial.

Es un cruce entre disciplina intelectual y expresión corporal.