Niegan al Senado derechos de autor de Octavio Paz; fracaso de Gerardo Fernández Noroña

El expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se quedó sin el Consejo Editorial que le pidió a Adán Augusto López Hernández, desde el cual quería tramitar que el Senado se quedara con los derechos de autor de la obra de Octavio Paz.

Originalmente, Fernández Noroña iba a asumir la presidencia de ese Consejo Editorial del Senado al salir de la presidencia del Senado, el pasado 1 de septiembre, pero el Senado jamás concretó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para darle vida formal a ese Comité.

Este miércoles, Gerardo Fernández mostró un documento con el cual muestra que él renunció a presidir el Comité, desde el 12 de noviembre del 2025, ante la carencia de recursos y fondos para trabajar.

Hizo pública una carta que entregó al entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, en la que renuncia.

“El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, el Consejo Editorial de esta Cámara, instalado desde el 19 de febrero de 2025, no ha recibido un centavo partido por la mitad de presupuesto, a punto de culminar este 2025, lo cual es injustificable. Por consiguiente, después de un inicio con muchas expectativas, el Consejo Editorial no ha tenido recursos para imprimir ni un volante u octavilla.

“Así las cosas, me veo en la ineludible obligación de presentar mi renuncia como presidente del Consejo Editorial de la Cámara de Senadores. Les pido que la misma sea leída dentro de los comunicados de la próxima sesión de esta Cámara”, escribió y firmó Gerardo Fernández Noroña.

Pero en la sesión del 25 de noviembre del 2025 no se leyó el escrito.

El 4 de abril del 2025 Excélsior reveló que, de forma inédita, el Senado hacía trámites para quedarse con los derechos de autor de las obras completas de Octavio Paz, para lo cual estaba en pláticas con el DIF de la CDMX, poseedora de los derechos de los bienes tangibles y no tangibles del Premio Nobel de Literatura 1990, por decisión judicial, al no existir herederos de su obra.

Jani Galland Jiménez, secretaria técnica del Consejo Editorial del Senado, informó que uno de los planes que se tienen es que esta Cámara sea la poseedora de los derechos de autor de la obra de Octavio Paz.

El dato

Acto inédito

· El 4 de abril de 2025 Excélsior reveló que, al no tener herederos, el Senado hacía trámites para quedarse con los derechos de autor de las obras completas del Nobel de Literatura 1990.