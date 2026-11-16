Nicaragua, una tiranía estrambótica y guaranga: Sergio Ramírez

“Acogido en su regazo, consolado y honrado de muy distintas maneras, nunca he sido extranjero en España”, expresó ayer el escritor Sergio Ramírez (1942) durante la lectura de su discurso de ingreso a la Real Academia Española (RAE), antes de ocupar la silla L, que dejó vacante Mario Vargas Llosa (1936-2025).

El escritor nicaragüense, nacionalizado español y exiliado en España por la persecución del régimen sandinista, leyó ayer su discurso titulado Un novelista ecuménico, en el que calificó al gobierno de Daniel Ortega como una tiranía estrambótica.

“Al volver la vista atrás queda el camino azaroso, cuesta arriba, cuesta abajo, subidas y caídas, vueltas y revueltas, destierros, una patria perdida, otra ganada. Es la reflexión que hago sobre mi vida al entrar en esta casa de la lengua, casa de las letras, acogido, amparado, reconfortado bajo una certidumbre de que si algo no he perdido entre tantas vicisitudes es esa lengua”, aseguró.

Crítica al régimen de Daniel Ortega y la memoria del exilio

Ramírez también lamentó la pérdida de un país sojuzgado “por una tiranía estrambótica y cruel como pocas en la historia de América Latina.

El escritor Sergio Ramírez ingresó a la Real Academia Española con un discurso sobre el exilio y la obra de Mario Vargas Llosa. Tomada de la RAE

“Esa dictadura guaranga, según el término mencionado por el papa Francisco. Palabra de origen quechua que según nuestro diccionario define a una persona tosca, rústica, de difícil trato, dura como la madera del árbol espinoso del mismo nombre, madera de fabricar garrotes, estacas, clavas para pelear y matar a golpes”.

En palabras del autor de Castigo divino, Un baile de máscaras y El cielo llora por mí, la lengua que lo acompaña es de tierra adentro y de exilio.

Una lengua común que borra fronteras y xenofobia

Reproducir Entrevista a Sergio Ramírez, premio Cervantes 2017, realizada por Luis García Montero, director del Instituto Cervantes.

“La lengua que está en el fondo de mi memoria es sobre todo rural y provinciana, son las voces que escuchaba en mi pueblo natal de Masatepe”.

El escritor también señaló que, en la literatura, cientos de personas imaginan en una lengua común y ésa es otra manera de salvar distancias y borrar fronteras.

“Es ser entendido de un país a otro, viajar en las palabras, no importan los muros porque la lengua ya está del otro lado del río Bravo, en los Estados Unidos, la otra América que, pese a la xenofobia oficial, es también un país latinoamericano y lo será cada día más”, advirtió el escritor.