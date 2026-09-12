Restituyen a México vasija prehispánica de la cultura de Colima
La pieza, elaborada entre los periodos Preclásico Terminal y Clásico, fue identificada por especialistas del INAH como parte del patrimonio cultural de la nación mexicana.
Una pieza arqueológica mexicana que estaba en poder del Institute for Cacao and Chocolate Research fue restituida a nuestro país en el Consulado General de México en Boston.
Se trata de una vasija prehispánica elaborada en barro modelado, con superficie pulida, engobe rojizo, pigmentación en otra tonalidad roja y aplicaciones, que perteneció a las culturas asentadas en el territorio que hoy ocupa el estado de Colima y fue manufeacturada en los periodos Preclásico Terminal y Clásico mesoamericanos (300 a.C.-600 d.C.)
El cónsul general en Boston, Carlos Iriarte Mercado destacó que
"La restitución que celebramos demuestra que la cultura tiene la capacidad de unirnos y construir colaboraciones significativas entre instituciones, comunidades y países. Cada devolución consolida el vínculo de México con su historia y confirma que la cooperación internacional y la diplomacia cultural son herramientas fundamentales para proteger nuestro patrimonio."
Se trata de una vasija fitomorfa en cuyo cuerpo se representan cuatro granos de cacao; el cuello presenta paredes rectas divergentes y un borde redondeado.
El análisis realizado por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia la identifica como un monumento arqueológico mueble perteneciente al patrimonio cultural de la nación mexicana.