Restituyen a México vasija prehispánica de la cultura de Colima 

Una pieza arqueológica mexicana que estaba en poder del Institute for Cacao and Chocolate Research fue restituida a nuestro país en el Consulado General de México en Boston.

Se trata de una vasija prehispánica elaborada en barro modelado, con superficie pulida, engobe rojizo, pigmentación en otra tonalidad roja y aplicaciones, que perteneció a las culturas asentadas en el territorio que hoy ocupa el estado de Colima y fue manufeacturada en los periodos Preclásico Terminal y Clásico mesoamericanos (300 a.C.-600 d.C.)

El cónsul general en Boston, Carlos Iriarte Mercado destacó que

"La restitución que celebramos demuestra que la cultura tiene la capacidad de unirnos y construir colaboraciones significativas entre instituciones, comunidades y países. Cada devolución consolida el vínculo de México con su historia y confirma que la cooperación internacional y la diplomacia cultural son herramientas fundamentales para proteger nuestro patrimonio."

Se trata de una vasija fitomorfa en cuyo cuerpo se representan cuatro granos de cacao; el cuello presenta paredes rectas divergentes y un borde redondeado.

El análisis realizado por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia la identifica como un monumento arqueológico mueble perteneciente al patrimonio cultural de la nación mexicana.