Academia Mexicana de la Lengua elige a Armando González Torres como nuevo miembro

En su sesión plenaria del 10 de septiembre de 2026, la Academia Mexicana de la Lengua (AML) eligió como miembro numerario al poeta, ensayista y aforista Armando González Torres (CDMX, 1964), por sus contribuciones a la poesía, a la reflexión crítica y al estudio de la tradición literaria e intelectual de México.

Armando González Torres nació en la Ciudad de México en 1964. Ha desarrollado una obra que transita entre la poesía, el ensayo y las formas breves. En sus libros, la experiencia individual convive con la reflexión sobre el lenguaje, la literatura y la vida pública, en una escritura caracterizada por la ironía, la curiosidad intelectual y una permanente revisión de las certezas culturales.

Como poeta es autor, entre otros títulos, de "La conversación ortodoxa", "La sed de los cadáveres", "Los días prolijos", "Teoría de la afrenta" y "La peste". Su trabajo ensayístico comprende libros como "Las guerras culturales de Octavio Paz", "¡Que se mueran los intelectuales!", "La pequeña tradición" y "La lectura y la sospecha", en los que ha examinado la figura del intelectual, la conformación del canon y algunas de las discusiones fundamentales de la cultura mexicana.

Fue propuesto por Javier Garciadiego, Roger Bartra y Fernando Fernández. Ocupará la silla XXV, que perteneció a Julieta Fierro.