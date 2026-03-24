CDMX se convertirá en gran museo vivo durante el Mundial: Brugada

Con más de un centenar de sedes, el gobierno capitalino anunció el festival cultural rumbo a la Copa del Mundo 2026, una apuesta para convertir a la Ciudad de México en “un gran museo vivo”, anunció la jefa de Gobierno Clara Brugada, a 97 días del arranque de la justa mundialista.

Durante la presentación, Brugada subrayó que el torneo no solo será un evento deportivo, sino una experiencia social, cultural y urbana que busca involucrar a toda la ciudad.

“Estamos construyendo una agenda donde el fútbol se encuentre con el arte y con esta gran ciudad”, afirmó.

La jefa de Gobierno destacó que el programa arrancó incluso antes del silbatazo inicial, con la clase masiva de fútbol, el 15 de marzo y con la que se rompió el récord Guinness de la mayor cantidad de participantes.

El 28 de marzo se estrenará en el Museo Yancuic, en la alcaldía Iztapalapa, una colección de memorabilia futbolística; mientras que el 23 de mayo, el Museo de la Ciudad de México inaugurará “Diosa redonda”, una muestra que vincula arte, identidad y deporte.

Foto: Moisés Pablo | Cuartoscuro

Exposición en el AICM

El siguiente evento será la realización de “la ola más grande del mundo”, prevista para el 31 de mayo, dijo Brugada al llamar a la población a estar atenta a la convocatoria.

Días después, el 6 de junio, se realizará un desfile que recorrerá la diversidad cultural de la capital y del país. La estrategia cultural contempla exposiciones en algunos de los recintos más emblemáticos.

También se alista una muestra fotográfica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez con imágenes de gran formato del fotógrafo Santiago Arau.

El circuito cultural se extenderá a varios espacios:

Museo Nacional de Antropología e Historia

Museo Franz Mayer

Museo Memoria y Tolerancia

Museo Jumex

Papalote Museo del Niño

Uno de los ejes será el llamado corredor cultural, impulsado en coordinación con organizadores del Mundial y promotores culturales, que busca llevar actividades a distintos puntos de la ciudad, más allá de los estadios.

Actividades en el espacio público

La intención, explicó la secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen, es que el evento se viva en calles, museos y espacios públicos, dejando un legado duradero.

Foto: Moisés Pablo | Cuartoscuro

Además, se anunció la reapertura del Museo Dolores Olmedo, donde se exhibirá la mayor colección de obras de Frida Kahlo y Diego Rivera, como parte de esta oferta.

La secretaria de Cultura capitalina destacó que la ciudad, una de las que cuenta con mayor número de museos en el mundo, sólo después de Buenos Aires, Argentina, aprovechará el escaparate global para generar nuevas reflexiones sobre el fútbol, “desde temas como identidad, memoria, industria y medio ambiente”.

La jefa de Gobierno señaló que “por ahora, se presenta la programación en recintos cerrados” y que será en las próximas semanas cuando se den a conocer las actividades en espacios abiertos.

“Esta es una ciudad en transformación, viva, con historia y futuro. No solo se prepara para recibir el mundial, se levanta para mostrarse como es”, concluyó Clara Brugada, en una conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

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