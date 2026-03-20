Constelaciones de arte latinoamericano invita a repensar identidades y territorios

Cinco constelaciones de arte mexicano y latinoamericano, que dejan a un costado la narrativa histórica y buscan la reflexión del público, se presentan en la exposición Constelaciones y derivas: arte de América Latina desde la Colección FEMSA, inaugurada la noche de ayer en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO), que permanecerá hasta el 9 de agosto, para viajar al Museo Amparo, en Puebla.

La muestra incluye obras poco conocidas y otras emblemáticas como Tres futbolistas con boina, de Ángel Zárraga; Mujer de Bali, de Miguel Covarrubias; Los mitos, de Juan O’Gorman; Mientras me despierto, de Julio Galán; La conquista, de José Clemente Orozco y El grande de España, de Diego Rivera, por mencionar algunas.

La exposición —que marca el inicio de la celebración por el 50 aniversario de la Colección FEMSA— reúne más de 170 piezas de más de 100 artistas de México y otros países de América Latina, y está configurada por cinco ejes temáticos que nosotros llamamos constelaciones, que abordan temas como Territorios, Estructuras coloniales, Debatiendo la abstracción, Alquimia e Identidades”, comentó a Excélsior Paulina Bravo, jefa de curaduría de la Colección FEMSA.

Fotos: Juan Carlos Talavera

Sin embargo, destacó que lo más importante es que “buscamos crear un espacio en el cual la gente pueda encontrarse con el arte y crear sus propios diálogos, porque no queríamos imponer una narrativa histórica del arte latinoamericano, sino (mostrar) aspectos cotidianos”.

La exposición abre con El Maizal, de Gerardo Murillo, Dr. Atl, “una pieza muy importante porque fue la primera con la que inició la Colección FEMSA. Es la pieza fundacional de este legado de 50 años. y nos permite hablar de un momento relevante del arte mexicano”.

¿Qué nos dice esta selección respecto de la colección completa? “La Colección FEMSA tiene más de mil piezas, con obra de diversos formatos y disciplinas, pues tenemos fotografía, escultura, pintura, artes gráficas, videoarte. Esta exhibición permite ver una selección de todo ese conglomerado, con piezas de gran formato, como las de Ana Gallardo y la reciente adquisición de Club de collage especulativo, de la argentina Ad Minoliti”.

Fotos: Juan Carlos Talavera

UNA CONQUISTA

En su oportunidad, Beto Díaz Suárez, curador de la Colección FEMSA, destacó la exhibición de La conquista, de José Clemente Orozco, que es la primera vez que la presentamos, en diálogo con piezas más conocidas como Casamento indio, de Alfredo Ramos Martínez.

Otra adquisición reciente es la pieza Uno muere muchas veces, de Paloma Contreras, apuntó. “Donde aborda la historia de México en los últimos dos siglos y en ella podemos encontrar algunos episodios para hacer una suerte de compendio de la historia de nuestro país”.

Completan la exposición Mujer dormida, de David Alfaro Siqueiros; De la serie Torre Latino, de Damián Ortega; Movimientos de la Tierra, de Abraham González Pacheco; Autorretrato, de Rufino Tamayo; La guardiana del huevo negro, de Leonor Fini; Papilla estelar, de Remedios Varo y El viento, de Alice Rahon.

Así como Sobre el tiempo, de Tania Candiani, ¿Cómo te perdí?, de la serie La infiel, de Magali Lara; Alacena, de María Izquierdo, Jarrones, de Ana Gallardo; Búho, de Juan Soriano, Video de un solo canal, de Francis Alÿs y Atmósfera cromoplástica, de Luis Tomasello.

ROMPER LA SACRALIDAD

Este diario también charló con la artista Ad Minoliti, quien aportó la pieza Club de collage especulativo, y que definió como “una instalación que articula elementos escultóricos y un espacio pedagógico itinerante. A mí me interesa pensar la abstracción geométrica como un arte político, en donde la obra ya no tiene la sacralidad de la pintura o del bastidor, sino que arma un espacio seguro de reflexión”.

Durante el recorrido por esta muestra también participaron las curadoras Adriana Melchor, Eugenia Braniff; Laura Pacheco, gerente de la Colección y de la Bienal FEMSA, y Taiyana Pimentel, directora del MARCO.

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