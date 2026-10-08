Mujeres del Segundo Imperio: entre la guerra, la resistencia y el poder cotidiano

La otra cara del segundo imperio mexicano. Mujeres que tomaron las riendas de su vida en un país en guerra, lleno de violencia y pobreza: tejieron redes de espionaje, escondieron municiones, fueron soldaderas y amasaron fortunas en la tormenta; pero también cuidaron heridos, enfermos y ancianos.

Resistieron desde la trinchera de lo cotidiano y lo íntimo”, afirma en entrevista la doctora en Historia Erika Pani, quien acaba de publicar Las mujeres del Imperio (Siglo XXI), que echa luz, a partir de cartas, memorias y testimonios, a escritoras, damas de la corte, monjas rebeldes y, de manera central, a la emperatriz Carlota.

“Cuando contamos la historia del país no tomamos en cuenta a la mitad de la población, las mujeres, y este libro es un esfuerzo por hacer eso. El Segundo Imperio se presta más que otros periodos para visibilizar a las mujeres, pues al separarse las familias por la guerra, ellas buscaban cómo resolver las cosas”, comenta.

La investigadora y profesora de El Colegio de México explica que

Las mujeres durante el segundo imperio en México jugaron un papel fundamental, ya que curaron heridos y transporaron municiones bajo sus enaguas. Foto: Tomada del libro "Las mujeres del Imperio".

el Estado, el Ejército, no tenía la capacidad de pertrechar, dar de comer y cuidar a los heridos, de recogerlos en el campo de batalla, y las mujeres se ocupaban de estas labores”.

Señala que, por ejemplo, las damas de la corte tenían toda una estrategia para que el régimen monárquico se vinculara con ciertos sectores de la población. “Creaban una sociabilidad en torno a la emperatriz. Nombraban damas por semana para establecer una relación personal.

“Otro campo interesante de movilización de mujeres eran las monjas que tenían una vida activa, viajaban, creaban instituciones, manejaban dinero; las maestras de escuela y las féminas que abrieron orfanatos, hospitales de sangre y asilos”, agrega.

Mujeres de diferentes clases sociales tuvieron un papel protagónico durante el segundo imperio mexicano. Foto: Tomada del libro "Las mujeres del Imperio".

La especialista en la historia política del siglo XIX destaca el papel de la emperatriz Carlota, esposa del emperador Maximiliano de Habsburgo, que gobernó de 1864 a 1867.

Era una compañera de trabajo central para el emperador. Él confiaba mucho en ella y colaboraban mucho. Ella decía que era algo especial, pues no tenían a príncipes que les auxiliaran. Ella desempeñaba las funciones de la familia gobernante.

“Carlota considera que Maximiliano es un gran estadista. Y, legalmente, cuando él se va de gira de trabajo o de descanso, ella es la que se queda encargada del gobierno, es la regente por derecho”, detalla.

Pani desea que