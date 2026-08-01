Punto de Fuga reunirá a 70 artistas gráficos en Atizapán de Zaragoza con talleres y exposiciones

Sus vecinos le apodaban “el niño de las tareas” porque casi no salía a jugar a la calle. Al hacerse mayor, utilizó ese mote para crear su primera cuenta de correo electrónico. Como ya estaba ocupada la palabra tarea, le agregó al final una c y una k. Y así surgió su nombre artístico Tareack Rivera (Atizapán de Zaragoza, 1988), quien tras “crear sus monos y sus mundos” ahora promueve Punto de fuga, un encuentro de artes gráficas que se realizará los días 1 y 2 de agosto en la explanada de la alcaldía de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

El artista emergente señala que en este encuentro se reúnen proyectos muy distintos:

Hay ilustradores de libros infantiles, artistas de cómic, grabadores, pintores al óleo, tatuadores, muralistas, creadores de art toys, serigrafistas y artistas urbanos. Todos trabajan desde lenguajes diferentes, pero comparten la imagen como medio de expresión”, asegura.

Ilustración de Alejandra Romano que se presentará en Punto de Fuga. Foto: Cortesía Punto de Fuga.

Gabo Mr. Lemonade (DF, 1984), uno de los participantes en este encuentro destaca que:

En esta primera edición de Punto de fuga participarán 70 artistas y creadores con trayectoria compartan el mismo espacio y donde el público pueda encontrar proyectos con identidad propia fuera de la capital de la República.

Los nombres de los participantes son, en su mayoría, una combinación de ingenio y folclor, que provocan risa y curiosidad. Así, podemos encontrar las firmas de Neoazteca, Maldito Perrito, Bompunk, El Caballo Enano, Colectivo Delirantes, Kustom El Nagual, Yucatán A Gogó, Sr.Cactus o Monito Calavera, nombres detrás de los cuales aparecen obras con sensibilidad, estética y equilibrio.

El ilustrador Víctor Emmanuel Vélez, Chubasco, presentará sus ilustraciones en Punto de Fuga. Foto: Cortesía Punto de Fuga.

Tareack Rivera habla sobre la idea inicial.

La mayor parte de los encuentros importantes de gráfica se concentran en la Ciudad de México. Eso ha hecho que, durante años, muchos artistas y el público tengan que desplazarse para exponer, vender su trabajo, aprender o simplemente encontrarse con otras personas que comparten sus intereses. Punto de fuga nace como una respuesta a esa realidad, no para competir, sino para mostrar propuestas sólidas y ganas de construir espacios propios.”

El trabajo que presentaré en Punto de Fuga, dice Tareak Rivera, gira en torno a la gráfica inspirada en lo mexicano. Me interesa tomar elementos que forman parte del imaginario colectivo y reinterpretarlos desde una perspectiva distinta. “Una de mis series de libretas muestra a Mictlantecuhtli disfrutando de un día de descanso junto a La Catrina en un balneario.

Otra de las participantes en este festival de artes gráficas es de la ilustradora Ivonne Cruz (Toluca, Edo. de México, 1984).

Me gusta interpretar parte de nuestra cultura y mi trabajo se caracteriza por utilizar detalles prehispánicos e involucrando los animales ancestrales como el ajolote, el xoloitzcuincle y el jaguar”, señala.

Ivonne Cruz utiliza en sus ilustraciones detalles de la cultura mexicana. Aquí una de sus coloridas Catrinas. Foto: Cortesía Punto de Fuga.

En tanto el ilustrador Emmanuel Urueta Cortés ‘El hombre de hojalata’ (DF, 1983) comenta su labor. “Voy a exponer mi trabajo realizado en editoriales y como constructor de escenarios visuales para películas o series. En Punto de fuga haré caricatura y retrato en vivo”, comenta.

En este encuentro los asistentes podrán convivir con profesores universitarios que inspiran constantemente a nuevas generaciones. Por ejemplo, Rodrigo Aguilar, docente de la FES Acatlán, participará en el evento, o el ilustrador conocido como Amor de Verano (Pachuca, Hidalgo, 1990), quien fue finalista de la Bienal de Ilustración 2020 en la categoría virtual.

Emmanuel Urueta Cortés, El hombre de hojalata, presentará en Punto de Fuga sus trabajos de construcción de escenarios virtuales para series y películas. Foto: Cortesía Punto de Fuga.

En esta fiesta de artes gráficas habrá talleres gratuitos, como el de caligrafía con Letterking, el taller de creación de mascaritas con Rojo y Negro Ediciones y una sesión de dibujo con modelo en vivo encabezada por Ana Anaya.

La intención es que el público no sólo observe, sino que participe, dibuje, pregunte y aprenda directamente de quienes llevan años dedicándose a las artes gráficas.

La idea, finaliza Tareack Rivera, es que cualquier asistente pueda acercarse, resolver dudas e incluso, si se da la oportunidad, mostrar su portafolio y recibir retroalimentación.

Punto de Fuga no sólo busca exhibir obra, sino generar encuentros que inspiran nuevas ideas y colaboraciones.