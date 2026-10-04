México y Francia: dos culturas unidas por el idioma galo

Carlos Couturier, el socio fundador y director del grupo hotelero mexicano Habita, es “descendiente de una colonia francesa que llegó a Veracruz en el siglo XIX y, a partir de su doble identidad, ha dado vida a un consorcio con una visión y un estilo únicos”.

Y un grupo de mujeres indígenas de Chiapas, “que fabrican telas con un estilo muy antiguo”, fue descubierto hace 15 años por una francesa “que se enamoró de su trabajo” y las apoyó a comerciarlo, “con el cien por ciento de los beneficios para ellas”.

Éstas son dos de las historias que se narran en el documental Destinación Francofonía: México, que propone un recorrido por el país azteca a lo largo de dos episodios de 26 minutos “para mostrar cómo la lengua une mundos y culturas”, comenta Frédéric Groll Bourel.

En entrevista, el director de TV5 Monde en América Latina y El Caribe detalla el filme que el presentador Ivan Kabacoff realizó en abril pasado en numerosas locaciones de estados como Puebla, Veracruz, Chiapas y Yucatán.

El programa, que empezó hace 12 años en Kenia, viaja por el mundo y muestra cómo se vive la francofonía en cada nuevo destino: hablantes locales francoparlantes presentan en esta lengua su cultura, sus estilos de vida, sus compromisos y sus proyectos”, explica.

El programa, que empezó hace 12 años en Kenia, viaja por el mundo y muestra cómo se vive la francofonía en cada nuevo destino. Cortesía TV5 Monde

El promotor afirma que ahora “quisimos dar la palabra a mexicanos que tienen un vínculo, ya sea por su identidad, antecedentes franceses o francófonos, o simplemente por haber estudiado el idioma y haber hecho intercambios por motivos culturales, académicos, profesionales o científicos. La idea es dar una probadita de qué significa la francofonía en México”.

En el marco de los festejos por el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia, que se conmemoran este año, el documental hurga en el legado humano.

Queremos mostrar que, más allá de las relaciones diplomáticas o comerciales, lo vital es la convivencia entre los pueblos a través siglos; y eso va a seguir siendo así. La gente es la que construye esta relación”, destaca Groll Bourel

“Para el filme buscamos a esos mexicanos que, a su manera, en lugares a veces insólitos, mantienen su contacto, su relación, con el idioma, Francia y el mundo francoparlante. Se entrevistó a figuras del mundo empresarial, gastronómico, científico y educativo, entre otros campos”, señala.

El filme se transmitirá el 5 de octubre, a las 17:30 horas (tiempo de México), en TV5 Monde; y estará disponible todo el mes en la plataforma gratuita TV 5 Monde Plus. Cortesía TV5 Monde

El gestor agrega que TV5 Monde es una iniciativa multilateral subvencionada por varios países francoparlantes. “Cumple 42 años y existe en América Latina desde 1995. Estamos presentes en más de 200 países, en más de 430 millones de hogares. En Latinoamérica, unos 20 millones de casas tienen acceso a nuestra señal, y en México poco más de 4 millones.

Nuestro ADN es dar acceso al idioma francés; pero también acercar, a los que no son francófonos, a la idea que está atrás de esta lengua. América Latina es una región fundamental para la francofonía, pues existe una verdadera francofilia”, añade.

Destinación Francofonía: México se presentó al público mexicano en Casa de Francia. Mañana 5 de octubre, a las 17:30 horas (tiempo de México), se transmitirá en TV5 Monde. Y estará disponible todo el mes en la plataforma gratuita TV 5 Monde Plus.