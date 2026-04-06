México recupera 160 piezas históricas que permanecían en el extranjero

A lo largo de la historia, muchas piezas de valor histórico y cultural de México han sido llevadas al extranjero. Sin embargo, el objetivo del Gobierno Federal es recuperarlos; recientemente se logró repatriar 157 piezas arqueológicas y tres históricas .

Este lunes 6 de abril se informó que la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), recibió por parte de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 160 bienes repatriados.

Estos conforman la primera restitución del 2026 y se suman a los 3 mil 556 objetos patrimoniales recuperados durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dando un total de 3 mil 716 piezas.

De acuerdo a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza: “La repatriación de estos bienes es resultado de un trabajo constante, de la cooperación entre instituciones y de una acción sostenida del Estado mexicano en el ámbito internacional”.

También añadió, que cada objeto recuperado significa una parte de la historia de nuestro país que vuelve para ser estudiada, resguardada y reconocida en su verdadero contexto.

Complementan a los 3,556 objetos devueltos a nuestro país en la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Foto Gerardo Peña, INAH

Las piezas fueron recuperadas en Estados Unidos, Canadá, Francia y Argentina

Entre los bienes recuperados se encuentran 157 piezas arqueológicas, elaboradas principalmente en cerámica, y tres históricas.

La dictaminación de expertos de la Dirección de Registro Público del INAH, determinó que corresponden a diferentes áreas culturales, como el Altiplano Central, Occidente, Bajío y la zona maya.

En cuanto a sus temporalidades, van del periodo Preclásico mesoamericano (2500 a.C.-200 d.C.) hasta la época virreinal.

Como explicó el consultor jurídico de la Cancillería, Pablo Arrocha Olabuenaga, la mayor parte de estos elementos fueron restituidos de forma voluntaria por particulares, pero también hay piezas recuperadas gracias a la cooperación con autoridades judiciales extranjeras.

Gracias a las gestiones de la red de embajadas y consulados de México en Estados Unidos, Canadá, Argentina y Francia, todas las piezas vuelven a territorio nacional.

Según informó el subdirector de Registro de Monumentos Arqueológicos Muebles del INAH, Alejandro Bautista Valdespino, los objetos se encuentran en buen estado de conservación y en breve serán inscritos en el Registro Público del Instituto.

En caso de que alguno requiera procesos de conservación o restauración, se recurrirá a especialistas de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural.

El objetivo es que sean transferidos paulatinamente a los museos de la red del INAH, con base en sus características y filiación cultural, para que puedan ser disfrutados por la sociedad.

Fueron recuperadas en Estados Unidos, Francia y Argentina. Foto Gerardo Peña, INAH

¿Cuáles fueron las piezas arqueológicas repatriadas?

Entre los objetos arqueológicos, 140 piezas fueron entregadas voluntariamente al Consulado de México en Seattle, Estados Unidos.

En el grupo se encuentran figurillas de barro provenientes del Altiplano Central, que datan del Preclásico, otras de origen teotihuacano del Clásico Temprano (200-600 d.C.) y distintas esculturas antropomorfas femeninas de las tradiciones Chupícuaro, Tumbas de Tiro, Chinesco y Tala-Tonalá.

Doce piezas más fueron entregadas al Consulado de México en Raleigh, Estados Unidos, también de forma voluntaria.

Entre estas hay figurillas antropomorfas y zoomorfas, así como vasijas procedentes del Altiplano Central, del Occidente y del territorio que hoy ocupa Oaxaca, que datan del periodo Clásico (200-900 d.C.).

Otra pieza, entregada al consulado mexicano en New Brunswick, formó parte del catálogo de una subasta celebrada en 2011, y se recuperó tras ser asegurada por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza del país vecino.

Finalmente, de París, Francia, se repatriaron dos figurillas antropomorfas y una vasija efigie zoomorfa provenientes del Occidente, del estilo conocido como San Sebastián (en los límites de Jalisco y Nayarit), ubicadas entre los años 300 y 600 de nuestra era.

Se devolvió a nuestro país el libro Manual Summa de las Ceremonias de la Provincia del Santo Evangelio de México según el orden del Capítulo General de Roma, de 1703. Foto Gerardo Peña, INAH

En cuanto a los bienes históricos, en la ciudad norteamericana de Atlanta se recuperaron dos puertas de madera del siglo XVIII, de estilo barroco, que probablemente proceden del Altiplano Central o del Bajío.

Ambas fueron labradas en altorrelieve con escenas de santos, ángeles, volutas y elementos florales.

De igual modo, se devolvió a nuestro país el libro Manual Summa de las Ceremonias de la Provincia del Santo Evangelio de México según el orden del Capítulo General de Roma, impreso en 1703 en la capital novohispana y decomisado por la Policía Federal Argentina.

Con la entrega-recepción no solo se confirma el compromiso de las instituciones mexicanas en la identificación, recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural, sino también la relevancia que estas piezas tienen para nuestra identidad cultural.