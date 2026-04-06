Felipe Tristán: el director mexicano que conquista Italia

El director mexicano Felipe Tristán anunció que regresará a Italia para dirigir la Orchestra Filarmonica della Calabria, en el Teatro Grandinetti de Lamezia Terme, en un concierto que reunirá obras de Rossini, Bruch y Brahms junto a destacados solistas internacionales.

El concierto, programado para el 16 de abril, marcará el regreso de Tristán a la Filarmonica della Calabria, tras su exitoso debut con la agrupación en 2025.

A través de un comunicado, Giuseppe Laino, director ejecutivo de la agrupación, aseguró que “es un placer dar la bienvenida al maestro Felipe Tristán por segunda temporada consecutiva.

Felipe Tristán en concierto en Italia con la Filarmonica della Calabria en la temporada 2024- 2025 Cortesía Felipe Tristán

Los músicos y la dirección de la Filarmonica della Calabria apreciaron enormemente su trabajo con la orquesta, y nos complace enormemente recibirle de nuevo en Italia”, expresó.

Por su parte, Felipe Tristán indicó: “Me siento profundamente honrado de regresar como director invitado de la Filarmonica della Calabria.

Nuestra primera colaboración, el año pasado, fue verdaderamente excepcional. En esta ocasión espero que podamos alcanzar interpretaciones aún más intensas y refinadas junto a los extraordinarios músicos de la orquesta y solistas de gran nivel internacional, como lo son Thomas Selditz, violista, y Kirill Rodin, chelista”, expresó.

El programa incluirá la obertura de Il Barbiere di Siviglia, de Gioachino Rossini; el Concierto doble para viola y clarinete, de Max Bruch, y el Concierto doble para violín y violonchelo en La menor, de Johannes Brahms.

Felipe Tristán es actualmente director artístico de la Brooklyn Symphony Orchestra en Nueva York. Cortesía Szymon Kucharczyk/ Felipe Tristán

¿Quién es Felipe Tristán? Conoce su trayectoria y proyección global

Felipe Tristán es actualmente director artístico de la Brooklyn Symphony Orchestra en Nueva York, director asociado de la San Antonio Philharmonic y director principal del Ballet de Monterrey. Su carrera internacional abarca Europa, Asia y las Américas, consolidándolo como uno de los directores mexicanos con mayor proyección internacional de su generación.

En 2024 se convirtió en el primer director mexicano en recibir el prestigioso premio Muzyczne Orły del Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional de Polonia por Mejor Grabación con la Orquesta Filarmónica Janáček. Además, se ha presentado en la MET Gala y en el documental In Vogue: The 90’s, de Disney+, así como colaboraciones con instituciones incluyendo New York Philharmonic, Carnegie Hall y Lincoln Center. Recientemente, realizó una gira por Hungría y Austria con la Hungarian State Orchestra of Szolnok, como director invitado.