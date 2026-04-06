Con más de 400 músicos en escena y solistas como la soprano Anabel de la Mora, el tenor Carlos Alberto Vázquez y el barítono Juan Carlos Heredia, se llevará a cabo la segunda edición de la Gala Sinfónica Coral, el próximo 21 de abril, en el Auditorio Nacional.

El programa, que contará con la dirección concertadora de Mario Monroy, incluirá movimientos sinfónicos, oberturas, momentos corales y reconocidas arias de ópera, estará dedicado a conocedores y quienes se acercan por primera vez a la música de concierto.

Gala Sinfónica Coral: Concierto con 400 músicos en el Auditorio Nacional

Entre las obras instrumentales que serán interpretadas en la segunda edición de la gala destacan: Así habló Zaratustra, de Richard Strauss; la Obertura 1812, de Tchaikovsky; Danubio Azul y Marcha Radetzky, Op. 228, de Johann Straus.

También incluirá arias como O sole mio, de Eduardo di Capua; La donna è mobile (ópera Rigoletto), de Giuseppe Verdi; Nessun dorma (ópera Turandot) y O mio babbino caro (ópera Gianni Schicchi), de Giacomo Puccini, y La canción del toreador (ópera Carmen), de Georges Bizet.

Gala Sinfónica Coral: Concierto con 400 músicos en el Auditorio Nacional

También incluirá obras sinfónico-corales, como Lacrimosa, de W.A. Mozart; Va, pensiero (ópera Nabucco), de G. Verdi, y O Fortuna (Carmina Burana), de Carl Orff.

El concierto regresará como una producción de gran formato concebida para emocionar desde el primer acorde. Y aunque su programa conserva algunas obras emblemáticas de la primera edición de la gala, los artistas buscarán darle un aire a la gala de este año.