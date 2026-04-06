Festival Michoacán en Los Pinos, CDMX: carnitas y más estos días de abril

El Festival Michoacán en Los Pinos, Ciudad de México (CDMX), reunirá cocina tradicional, con las famosas carnitas michoacanas y más de la gastronomía del estado, además de artesanía y música.

Se trata de un evento que dará la oportunidad a los asistentes para acercarse al corazón del occidente del país, sin salir de la ciudad, descubriendo tradiciones, sabores y expresiones auténticas.

Festival Michoacán en Los Pinos, ¿cuándo es y qué actividades habrá?

Festival Michoacán en Los Pinos. Especial

Para aquellos que desean degustar las carnitas michoacanas y más sabores en el Festival Michoacán en Los Pinos, deben programar en su agenda los días 11 y 12 de abril del 2026, en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

Las actividades se desarrollarán en diferentes espacios del recinto, entre ellos la Plaza Jacarandas, el Tejaban de Cencalli y las Cocinas de Humo, donde se concentrarán las propuestas gastronómicas y los productos regionales.

Uno de los ejes principales del evento es la cocina tradicional michoacana, con una oferta que incluye platillos preparados por cocineras y cocineros vinculados con tradiciones regionales.

Los asistentes podrán elegir entre platillos como:

Espinazo de cerdo en guajillo

Aporreado de carne seca de res

Toqueres

Postre de panochas de ajonjolí con melaza , originarias de Huetamo

Carnitas michoacanas de Morelia, de larga tradición regional

Además, podrán disfrutar de presentaciones de danza por los Tlahualiles de Sahuayo y el Ballet Folklórico del Estado de Michoacán. En tanto, a cargo de la música estará el Dueto Sïrankua interpretando piezas purhépechas.

La entrada al Festival Michoacán es gratis y, además de la gastronomía y las actividades, también habrá un espacio dedicado a productos regionales y artesanías elaboradas por comunidades michoacanas.

¿Cómo llegar al Complejo Cultural de Los Pinos?

Festival Michoacán en Los Pinos. Especial

El evento se realizará en el Complejo Cultural Los Pinos, ubicado en Avenida Molino del Rey 252, Primera Sección del Bosque de Chapultepec, Ciudad de México.

El recinto se encuentra cerca de la estación Constituyentes del Metro, junto a la estación Los Pinos/Constituyentes del Cablebús.

Cabe destacar que este festival forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia que busca impulsar circuitos de comercialización para productores y artesanos, además de difundir prácticas culturales transmitidas entre generaciones.

De hecho, Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, señaló que el encuentro busca acercar al público urbano a las expresiones culturales michoacanas.

Reunir artesanía, cocina tradicional y música en Los Pinos es también una forma de reconocer a las comunidades portadoras de estos saberes y de seguir construyendo vínculos entre cultura, bienestar y cohesión social, para avanzar en los objetivos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, enfatizó.

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