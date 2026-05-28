El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC Panamá) anunció que la propuesta ganadora del Concurso Internacional de Diseño para su nueva sede fue el proyecto desarrollado por dos estudios mexicanos.

Se trata de Palma + TO Arquitectura, el cual fue elegido entre distintas propuestas internacionales para imaginar el futuro del principal museo de arte contemporáneo de dicho país.

El estudio Palma está integrado por Ilse Cárdenas y Diego Escamilla, mientras que TO Arquitectura por José Amozurrutia y Carlos Facio, todos egresados de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, quienes apostaron por una infraestructura cultural viva y abierta a la ciudad, pensada desde la identidad, el clima y el paisaje panameño.

Además, el proyecto propone una arquitectura contemporánea, democrática y sostenible para imaginar formas de encuentro, cultura y vida urbana.

Mexicanos Diseñarán sede del MAC Panamá @palmamx y @to_arquitectura

¿Cómo fue el Concurso Internacional de Diseño?

El pasado 13 de enero, dicha institución museográfica anunció el lanzamiento de un concurso para el diseño de su nueva sede, que marcará un punto de inflexión en la historia del recinto y en la consolidación de Panamá como un referente cultural.

MAC Panamá ha sido el principal espacio dedicado al arte moderno y contemporáneo en el país, por lo que,

la creación de una nueva sede responde a una visión estratégica de expansión institucional, orientada a fortalecer su papel como centro de creación, educación y pensamiento crítico, y a consolidar su

vínculo con la comunidad artística local e internacional”.

Además, según la propia convocatoria, la propuesta arquitectónica debía apostar por reflejar los valores de inclusión, sostenibilidad, apertura y compromiso social.

El proyecto elegido apuesta por un edificio autónomo y un proyecto que concibe al museo como un espacio de encuentro público capaz de extender la experiencia cultural hacia la ciudad.