A un mes del hallazgo, INAH aún no define el destino de los vestigios arqueológicos de Coatepec

COTEPEC, Ver.– A un mes del anuncio del hallazgo de importantes vestigios arqueológicos en el fraccionamiento San Lucas, en la zona de Campo Viejo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no ha informado cuál será el destino definitivo de las piezas recuperadas durante los trabajos de salvamento arqueológico.

Entre los descubrimientos destacan una plataforma de carácter cívico‑ceremonial de aproximadamente 30 metros de longitud y una escultura monolítica de 1.88 metros de altura, consideradas por especialistas como hallazgos con características inéditas para la región central de Veracruz.

De acuerdo con la información oficial, los materiales recuperados permanecen bajo resguardo del equipo interdisciplinario del Centro INAH Veracruz, mientras se desarrollan análisis para determinar su antigüedad, función y filiación cultural.

Los arqueólogos señalaron que los vestigios podrían corresponder al periodo Clásico Temprano, entre los años 200 y 600 d.C., y que presentan elementos arquitectónicos y simbólicos poco comunes en la zona, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre las poblaciones que habitaron el actual territorio coatepecano hace más de mil años.

El hallazgo se realizó en el fraccionamiento San Lucas, en la zona de Campo Viejo, en Coatepec, Veracruz. Foto: Lourdes López.

El INAH tampoco ha precisado si las piezas permanecerán en Veracruz para su exhibición futura, si serán conservadas en el lugar del hallazgo o si serán trasladadas a instalaciones especializadas para su resguardo permanente. Las autoridades confirmaron que las investigaciones continúan y que la estructura localizada requerirá trabajos de conservación y mantenimiento.

El descubrimiento despertó el interés entre los habitantes de Coatepec y especialistas en patrimonio cultural, quienes consideran que la información podría aportar nuevos elementos para comprender la historia prehispánica de la región.

Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se destinarán recursos para investigar, restaurar y proteger los vestigios, que llaman la atención por su composición, como la estela, que cuenta con elementos de la cultura maya, siendo que en la región central veracruzana predominó la cultura totonaca.