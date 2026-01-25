Magali Torres (Nena Monstruo) atrae hacia la cultura con puros chismecitos

“Hoy, la verdad, perdón, están bien tibios todos los escritores. Nadie quiere meterse en problemas, nadie quiere hacer nada. Y, a la menor provocación, se espantan y se van de las redes sociales. Les da miedo la funa”, afirma claridosa la creadora de contenidos Magali Torres Ortega, mejor conocida como Nena Monstruo (@nenamounstro).

Los escritores están súper cómodos, haciendo sus TikToks y sus videítos, sus clubes de lectura y sus presentaciones. Pero ¿dónde está la verdadera revolución que debe hacer un artista? Porque para eso eres artista, para transgredir las normas”, comenta en entrevista con Excélsior.

Tras cinco años de haber lanzado en TikTok el Chismecito literario, donde presenta a los autores y sus obras de manera desenfadada, que cuenta con 1.4 millones de seguidores y 21 millones de “Me gusta”, la influencer concluye lo anterior tras evocar el compromiso social que tenían escritores como el mexicano José Agustín.

Teníamos escritores y escritoras bien machudos, que se le ponían al brinco al presidente, sacando escritos, cartas, yendo a marchas. Y hoy ¿quién marcha por los desaparecidos, dónde están las escritoras en la marcha del 8 de marzo? Pero vendemos un montón y estamos bien acomodadas en las ferias del libro”, lamenta.

Nena Monstruo ha revolucionado el fomento a la lectura desde TikTok

De manera lúdica y graciosa, con un lenguaje sencillo e irreverente, Nena Monstruo ha revolucionado el fomento a la lectura desde TikTok, presentando a los escritores de todas épocas y países como seres humanos, hombres y mujeres con virtudes y defectos, que pueden cometer errores.

Los desmitifica en videos de tres minutos con la idea, dice, de que el lector pierda el miedo a acercarse a su vida y a su obra.

Debido a su buena aceptación, Chismecito literario pronto se extendió de la literatura a otras disciplinas, como la música, el cine, la arquitectura, las artes visuales y la historia.

De Shakespeare a Bad Bunny, el arte como conciencia social

Así, Torres habla lo mismo del famoso escritor inglés William Shakespeare o la gobernante egipcia Cleopatra, que del cantante Bad Bunny reflexionando sobre la conciencia social de clase. “Creo que hay todo un mundo por descubrir. El mensaje es aprende de pintura, de literatura, pero también de música, de arquitectura, de danza”.

Quien estudió Relaciones Internacionales, y admite que “se torció su carrera”, explica que su interés ha sido “sobre todo poner al centro a las mujeres, darlas a conocer. Para mí no hay diferencias entre las disciplinas. Pero la única coincidencia es que ellas siempre han quedado relegadas; no figuran en la historia, aunque hayan hecho cosas súper relevantes”.

Propone bibliotecas digitales gratuitas como solución al alto costo del libro

Señala que está contenta con su audiencia. “El rango de las edades de la gente que me ve es infinito. Puede ser desde un niño de 5 años, que no entiende nada pero está fascinado con mis gestos o cómo cuento la historia, hasta la abuelita, que no tiene TikTok pero le pide al nieto que se lo baje y se lo mande por WhatsApp. El campo es enorme”.

Torres admite que le gusta cómo la comunidad de lectores en internet cada vez crece más y más. “Esto se refleja en las ferias del libro, todas están repletas. Tal vez México no tenga los mejores índices de lectura, pero cómo compramos libros, a pesar de que están caros.

La gente quiere leer, pero no le alcanza el dinero. No puede ser que hoy un libro cueste mínimo 400 pesos. Es irreal. Necesitamos que el gobierno apoye con bibliotecas digitales actualizadas, donde con un QR puedas descargar varios libros en tu celular, como en Estados Unidos”, propone.

Nena Monstruo ha publicado en editorial Hachette dos libros ilustrados con una selección de sus chismecitos. En el primero hace un panorama general de creadores de Latinoamérica y Europa; y el segundo está dedicado a artistas mujeres. Y anuncia que trabaja ya en el Chismecito literario 3, en el que incluirá sólo a autores hombres y se llamará Viejos rancios.

*mcam