¿En qué parte de la Biblia viene el número de la bestia? En el vibrante y aterrador capítulo 13 del Libro del Apocalipsis se oculta la respuesta exacta.

Este manuscrito profético sitúa la cifra enigma estrictamente en los versículos 16 al 18 del citado capítulo final del Nuevo Testamento.

Investigaciones de la Protestant Theological University y manuscritos antiguos confirman que el texto original griego empleaba la gematría (sistema de codificación donde cada letra posee un valor numérico) para referirse en secreto al emperador Nerón.

¿En qué parte de la Biblia viene el número de la bestia? El enigma del 666 Canva

El pasaje bíblico exacto del 666

El número de la bestia aparece en Apocalipsis 13:18, donde se insta a quien tenga entendimiento a calcular la cifra 666, especificada como número de un hombre.

El versículo 18 expresa literalmente: «Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis».

En la narrativa de Apocalipsis 13, este pasaje concluye la descripción de una segunda bestia que emergía de la tierra para imponer una marca financiera y espiritual obligatoria.

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¿En qué parte de la Biblia viene el número de la bestia y qué significa el 666?

El número se localiza en Apocalipsis 13:16-18 y representa simbólicamente la imperfección humana reiterada frente a la perfección divina, además de constituir una clave política secreta del primer siglo.

Teólogos e historiadores explican que en la simbología hebrea el número 7 representa la plenitud divina, mientras que el 6 simboliza la imperfección y la caída humana.

Repetir el seis tres veces consecutivas representa una imperfección superlativa o el fracaso absoluto de un poder terrenal que intenta usurpar el lugar de Dios.

Asimismo, al traducir el nombre Neron Caesar al alfabeto hebreo (NRON QSR), la suma numérica de sus letras da como resultado exacto 666.

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Paralelismos del número 666 en el Antiguo Testamento

La cifra de la bestia no es del todo aislada; encuentra un paralelismo intrigante en las escrituras del Antiguo Testamento vinculadas al rey Salomón.

En 1 Reyes 10:14 se detalla que Salomón recababa anualmente la cantidad exacta de 666 talentos de oro (aproximadamente 22 toneladas de metal precioso).

Esta coincidencia numérica conecta el 666 con la opulencia desmedida, el comercio corrupto y la idolatría económica descrita por los antiguos profetas.

Diferencias textuales: ¿666 o 616?

El hallazgo del fragmento Papyrus 115 en Oxyrhynchus reveló una variante fascinante: algunos manuscritos paleocristianos primitivos registran el número como 616.

Esta variación respalda la hipótesis histórica, pues la versión latina del nombre Nerón (Nero Caesar) suma numéricamente 616 en lugar de 666.

Ambas cifras convergen en el mismo objetivo político de la época, demostrando la naturaleza simbólica y crítica del escrito joánico frente al Imperio Romano.

Comprender el contexto histórico del Apocalipsis nos libera del miedo irracional y nos empodera con conocimiento profundo sobre la literatura bíblica.