¿Qué es el síndrome de disfunción multiorgánica? La causa de muerte de Yayoi Kusama

La célebre artista vanguardista japonesa Yayoi Kusama falleció a los 97 años de edad. Los especialistas médicos diagnosticaron una falla multiorgánica como la causa oficial de su deceso. El fallecimiento ocurrió el pasado 14 de agosto de 2026 en las instalaciones de un hospital de Tokio, Japón.

El estudio y el museo de la creadora emitieron un comunicado oficial este 26 de agosto para confirmar la noticia a la prensa internacional. El documento detalló que Kusama continuó pintando hasta sus últimos días, aferrada a su talento y sin soltar jamás el pincel. La revelación conmocionó de inmediato al mundo del arte contemporáneo.

Yayoi Kusama posando para una fotografía. REUTERS

La pintora y escultora alcanzó la fama mundial gracias a sus hipnóticos patrones de lunares infinitos (polka dots) y sus icónicas figuras de calabazas. A partir de 1977, la artista ingresó de forma voluntaria a una clínica psiquiátrica de Tokio. Desde allí combatió sus problemas de salud mental y alucinaciones recurrentes mediante una prolífica carrera creativa.

El síndrome de disfunción multiorgánica

La falla multiorgánica, también referida médicamente como síndrome de disfunción multiorgánica (SDMO), apagó la vida de la leyenda japonesa. Esta condición clínica grave detona una falla progresiva y simultánea de dos o más órganos en el paciente. El cuadro médico representa un desenlace frecuente en personas de edad avanzada que enfrentan una enfermedad aguda crítica.

Bajo este estado de gravedad, el cuerpo humano pierde su capacidad natural para mantener el equilibrio interno o la homeostasis por sí solo. Los doctores aplican una intervención médica inmediata y soporte artificial al paciente dentro de una unidad de cuidados intensivos. Los expertos definen a esta condición como un proceso dinámico y potencialmente reversible si los doctores lo tratan a tiempo.

Yayoi Kusama continuó pintando hasta el final. REUTERS

Este síndrome nunca aparece como una enfermedad aislada. El diagnóstico surge como el resultado de una respuesta inflamatoria masiva del cuerpo ante una agresión inicial sumamente grave. El sistema colapsa gradualmente y compromete el funcionamiento de toda la anatomía del afectado.

Causas principales y sistemas afectados

Los especialistas identifican distintas complicaciones clínicas extremas como los detonantes de este síndrome letal. Las causas más comunes que activan la cadena destructiva dentro del organismo humano incluyen los siguientes padecimientos médicos:

Sepsis: Infecciones generalizadas graves que desencadenan una respuesta inflamatoria descontrolada en el torrente sanguíneo.

Infecciones generalizadas graves que desencadenan una respuesta inflamatoria descontrolada en el torrente sanguíneo. Politraumatismos: Accidentes o lesiones físicas severas que destruyen o afectan múltiples partes del cuerpo al mismo tiempo.

Accidentes o lesiones físicas severas que destruyen o afectan múltiples partes del cuerpo al mismo tiempo. Quemaduras graves: Daños extensos en las capas de la piel que comprometen por completo la estabilidad del organismo.

Daños extensos en las capas de la piel que comprometen por completo la estabilidad del organismo. Shock prolongado: Cuadros como el shock cardiogénico o el hipovolémico, derivados de una pérdida masiva de sangre, que privan a los órganos de oxígeno y nutrientes.

Cuadros como el shock cardiogénico o el hipovolémico, derivados de una pérdida masiva de sangre, que privan a los órganos de oxígeno y nutrientes. Pancreatitis aguda grave: Una inflamación aguda y severa del páncreas que libera toxinas dañinas de forma directa en el torrente sanguíneo.

La falla multiorgánica suele ser mortal. Foto: temas.sld.cu

La falla médica avanza rápidamente en cadena y ataca distintos puntos vitales del paciente. El deterioro del organismo vulnera principalmente a los siguientes sistemas: