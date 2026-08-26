¿Qué es el síndrome de disfunción multiorgánica? La causa de muerte de Yayoi Kusama
La artista japonesa Yayoi Kusama murió a los 97 años por una falla multiorgánica en Tokio. Conoce su legado y los detalles de esta enfermedad
La célebre artista vanguardista japonesa Yayoi Kusama falleció a los 97 años de edad. Los especialistas médicos diagnosticaron una falla multiorgánica como la causa oficial de su deceso. El fallecimiento ocurrió el pasado 14 de agosto de 2026 en las instalaciones de un hospital de Tokio, Japón.
El estudio y el museo de la creadora emitieron un comunicado oficial este 26 de agosto para confirmar la noticia a la prensa internacional. El documento detalló que Kusama continuó pintando hasta sus últimos días, aferrada a su talento y sin soltar jamás el pincel. La revelación conmocionó de inmediato al mundo del arte contemporáneo.
La pintora y escultora alcanzó la fama mundial gracias a sus hipnóticos patrones de lunares infinitos (polka dots) y sus icónicas figuras de calabazas. A partir de 1977, la artista ingresó de forma voluntaria a una clínica psiquiátrica de Tokio. Desde allí combatió sus problemas de salud mental y alucinaciones recurrentes mediante una prolífica carrera creativa.
El síndrome de disfunción multiorgánica
La falla multiorgánica, también referida médicamente como síndrome de disfunción multiorgánica (SDMO), apagó la vida de la leyenda japonesa. Esta condición clínica grave detona una falla progresiva y simultánea de dos o más órganos en el paciente. El cuadro médico representa un desenlace frecuente en personas de edad avanzada que enfrentan una enfermedad aguda crítica.
Bajo este estado de gravedad, el cuerpo humano pierde su capacidad natural para mantener el equilibrio interno o la homeostasis por sí solo. Los doctores aplican una intervención médica inmediata y soporte artificial al paciente dentro de una unidad de cuidados intensivos. Los expertos definen a esta condición como un proceso dinámico y potencialmente reversible si los doctores lo tratan a tiempo.
Este síndrome nunca aparece como una enfermedad aislada. El diagnóstico surge como el resultado de una respuesta inflamatoria masiva del cuerpo ante una agresión inicial sumamente grave. El sistema colapsa gradualmente y compromete el funcionamiento de toda la anatomía del afectado.
Causas principales y sistemas afectados
Los especialistas identifican distintas complicaciones clínicas extremas como los detonantes de este síndrome letal. Las causas más comunes que activan la cadena destructiva dentro del organismo humano incluyen los siguientes padecimientos médicos:
- Sepsis: Infecciones generalizadas graves que desencadenan una respuesta inflamatoria descontrolada en el torrente sanguíneo.
- Politraumatismos: Accidentes o lesiones físicas severas que destruyen o afectan múltiples partes del cuerpo al mismo tiempo.
- Quemaduras graves: Daños extensos en las capas de la piel que comprometen por completo la estabilidad del organismo.
- Shock prolongado: Cuadros como el shock cardiogénico o el hipovolémico, derivados de una pérdida masiva de sangre, que privan a los órganos de oxígeno y nutrientes.
- Pancreatitis aguda grave: Una inflamación aguda y severa del páncreas que libera toxinas dañinas de forma directa en el torrente sanguíneo.
La falla médica avanza rápidamente en cadena y ataca distintos puntos vitales del paciente. El deterioro del organismo vulnera principalmente a los siguientes sistemas:
- Aparato respiratorio: Suele fallar primero y manifiesta dificultades agudas o síndrome de distrés respiratorio severo.
- Sistema cardiovascular: Provoca caídas fulminantes en la presión arterial y genera fuertes alteraciones en el ritmo del corazón.
- Sistema renal: Los riñones pierden su capacidad total de filtrar la sangre, disminuyendo drásticamente la producción normal de orina.
- Sistema hepático: El hígado suspende sus funciones metabólicas básicas y de desintoxicación, alterando toda la coagulación de la sangre.
- Sistema hematológico y neurológico: Provoca descensos peligrosos en las plaquetas con sangrados graves, y genera estados profundos de confusión, desorientación o la pérdida absoluta de la conciencia.