¿Cuánto cuestan y cómo comprar las sandalias Louis Vuitton de Jorge Campos?

El partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo entre la Selección Mexicana y Ecuador en el Estadio Ciudad de México dejó una postal viral entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino y el legendario portero Jorge Campos, esto por un regalo que le otorgó el dirigente del organismo al también comentarista de televisión y que algunos han calificado de excéntrico.

A través de su cuenta oficial de Instagram, “El Inmortal” compartió un video utilizando las sandalias que Infantino le regalo y agradeciendo el detalle a Infantino durante el medio tiempo del encuentro que finalmente ganó México.

El gesto causó inmediato revuelo entre los internautas, quienes señalaron que el regalo encaja perfectamente con la icónica personalidad relajada y extravagante que ha distinguido al acapulqueño desde sus años como jugador en la década de los 90 marcando tendencia con sus particulares uniformes, mismos que han sido llevados hasta los videojuegos en Japón.

LV Sunset: El costoso modelo de Louis Vuitton que estrenó Jorge Campos

El calzado que Infantino entregó a Jorge Campos se trata del modelo LV Sunset, perteneciente al catálogo de la prestigiosa firma de moda francesa Louis Vuitton.

De acuerdo con el sitio oficial de la marca de alta gama, este par de chanclas tiene un precio de 18 mil 600 pesos mexicanos y se encuentra en existencia.

Las especificaciones de diseño detallan que las sandalias están confeccionadas en suave piel de becerro, cuentan con una plantilla que lleva estampado el motivo Monograma Blooming y una tira en forma de V con un distintivo termograbado en tono dorado, inspirado en los soportes tradicionales de sus famosas maletas de viaje.

Pero mientras que algunos coleccionan calzado y lo guardan por años esperando que su valor se incremente, Jorge Campos le dio otro uso y de inmediato se trasladó a Reforma para ese día celebrar con el millón de mexicanos que se dio cita la victoria del equipo nacional y que ahora espera a Inglaterra el próximo domingo para saber si avanzarán a la ronda de cuartos de final.