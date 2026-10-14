Lleva Thomas Quillardet al teatro la soledad y el mundo de las adicciones

La soledad, las adicciones y la incomprensión del mundo moderno son tres claves de la obra de teatro En Addicto, del director escénico francés Thomas Quillardet, quien la presentará hoy, a las 20:00 horas, en el Teatro Helénico de la Ciudad de México para luego viajar a Guanajuato, al Festival Internacional Cervantino (FIC), el 16 y 17 de octubre.

La pieza, comentó a Excélsior Quillardet, construye una polifonía de voces que, con un estilo documental, observa temas como la salud mental, la adicción y sus tratamientos.

Este proyecto nació como un encargo del Festival d’Automne à Paris para hacer un estudio o una especie de experimentación en un hospital y, a partir de eso, fue que inicié todo el proceso de conocer a las personas que luego formarían parte de esta obra”, abundó el creador escénico.

¿Qué le interesó estudiar?, se le preguntó a Quillardet.

“Lo que me interesó fue mostrar que, si bien tenemos más o menos idea de cómo se puede curar el cáncer o una enfermedad psiquiátrica, no se sabe mucho sobre cómo curar las enfermedades vinculadas al alcohol o las drogas.

“Así que este trabajo comparte mi experiencia con el público mexicano de cómo interpreté esta forma de curar para quienes enfrentan adicciones, mostrando lo necesario que es la conexión entre médicos y pacientes, es decir, creando un vínculo de confianza”, detalló.

En esta puesta en escena participan 30 personajes; aborda temas como la salud mental, la adicción y sus tratamientos. Foto: Cortesía Melina Vernant.

¿Cuántos personajes participan en la pieza? “Son cerca de 30 personajes, de los cuales hay cerca de 12 médicos y enfermeras, y alrededor de 15 pacientes distintos que padecen una adicción al alcohol, la cocaína, el sexo. Y yo también aparezco en esta vorágine de personajes como director del hospital.

Uno de los principales es Anna, quien es la especialista en adicciones y traza una conexión con cada uno de los pacientes. También está Marie, quien es una paciente con quien tengo mucha relación en la obra, ya que ella perdió a una hija y eso la vinculó al mundo de las adicciones”, dijo.

¿Hay alguna crítica al sistema de salud de su país? “En Francia hay varios problemas. Por ejemplo, se cuenta con poco presupuesto y sobrecarga para los médicos, quienes deben asumir la parte médica, terapéutica y la administrativa, manejando pocos fondos y una gran carga de pacientes. Así que sí hay una parte de crítica bastante fuerte en esta obra”.

Estrenada en 2023 en el Festival d’Automne à Paris, En Addicto cuenta con texto e interpretación de Quillardet, creados a partir de su participación con el Hospital René Muret, en Sevran, donde durante seis meses, entre marzo y octubre de 2022, se integró al servicio de adicciones y trabajó dos días por semana con un grupo de pacientes y con el personal de salud, a quienes propuso realizar talleres artísticos de teatro, cuerpo y escritura.