Con el tema central de la lengua y los lenguajes, como el punto de partida para reflexionar sobre la defensa de las culturas originarias, el medio ambiente y el territorio, abre hoy la Bienal de Yucatán, la primera internacional de arte contemporáneo de gran escala en México.

Fundada por la coleccionista y filántropa Catherine Petitgas y dirigida por Daniela Pérez, la bienal reunirá hasta el próximo 28 de febrero la obra de 76 artistas de 20 países, de los cuales 42 son mexicanos, y 18 de ellos de la península.

Propusimos como tema la lengua por la importancia del maya. Este idioma no es una cosa nostálgica del pasado, es el presente y, sobre todo, el futuro, pensando en que las lenguas no mueran y que haya cambios y registros distintos de los que se plantearon al construir la identidad nacional”, afirma el artista visual Abraham Cruzvillegas.

El director artístico de la exposición Vocal, proyecto central que contará con 38 comisiones nuevas, comenta en entrevista que la misión es posicionar a Yucatán como un centro para el pensamiento crítico y creativo.

La misión de este magno encuentro de arte contemporáneo es posicionar a Yucatán como un centro para el pensamiento crítico y creativo. Foto: Cortesía Lawrence Weiner

Como artista, hice un planteamiento metodológico. Reduje la práctica a una serie de postulados mínimos: trabajar con lo que hay a la mano, improvisar y colaborar. Esa sería la triada que puede describir mi obra y un modo de operar.

“Hice una lista de creadores, en colaboración con Catherine y Daniela, que negocié e invité. Una parte son las comisiones, proyectos nuevos que se hacen exprofeso; la otra, son préstamos de obras, objetos que vienen de colecciones privadas; y la tercera son los protocolos o instrucciones para realizar una obra, que se ejecutan a partir de un manual que proveen los artistas”, explica.

Además de Vocal, la Bienal de Yucatán presenta tres proyectos curatoriales: Pocos cocodrilos locos: Mathías Goeritz y su legado en la poesía concreta, curada por David Miranda con acervo de Fundación Cultural Banamex; Imágenes hechas con palabras: Los trabajos y los días de la poesía visual en México, propuesta por Antonio Saborit y Patrick Charpenel; y El don de lenguas, curada por Kit Hammonds con obras de la colección del Museo Jumex.

Concebida como un proyecto de largo aliento, ya tienen programadas las ediciones de 2028 y 2030, el encuentro se realizará en 16 sedes distribuidas por el centro histórico de Mérida y el municipio de Maní, con acceso gratuito.