Jaime Sabines: 85 artistas lo homenajean en San Ángel por su centenario

La alcaldía Álvaro Obregón inauguró en el Centro Cultural San Ángel la exposición colectiva Es la sombra del agua, un homenaje visual por el centenario del nacimiento del poeta chiapaneco Jaime Sabines (1926-1999).

La muestra reúne el trabajo de 85 creadores inspirados en la poética del autor de Los amorosos para conectar el legado literario con las artes plásticas en pleno corazón de San Ángel.

Poesía hecha arte: los amorosos y Tarumba convertidos en pintura y escultura

Exposición Jaime Sabines en Centro Cultural San Ángel Foto: Especial

El proyecto curatorial traduce las pasiones del autor a la pintura, la escultura y la fotografía. La exhibición busca “acercarse a Sabines desde las emociones que atraviesan su poesía, el amor, el deseo, la melancolía, la muerte, la memoria y la vida cotidiana- y traducirlas en imágenes, esculturas, fotografías y otras expresiones artísticas.

Los curadores de la muestra, Luis Ignacio Sáinz y Pilar Jiménez Trejo articularon la exhibición partiendo de la lectura de textos emblemáticos como Los amorosos: cartas a Chepita, Algo sobre la muerte del Mayor Sabines, Tarumba y Adán y Eva.

Sáinz y Jiménez Trejo señalaron que “cada uno de los artistas participantes tomó un poema o una frase de Sabines para crear su propia interpretación”.

Exposición Jaime Sabines en Centro Cultural San Ángel Foto: Especial

Fotografías inéditas y la reapertura del Centro Cultural Jaime Sabines

La exposición integra además una memoria con fotografías del poeta tomadas por Daisy Ascher, Eliane Cassorla, Rogelio Cuéllar, Eunice Chao, Gilberto Chen, Ulises Castellanos, Roberto Portillo y Maritza López.

Además del centenario de Sabines, la muestra coincide con los 30 años del Centro Cultural Jaime Sabines (avenida Revolución 1747) recinto dedicado a preservar y difundir la memoria del poeta y que estuvo cerrado durante siete años.

“Después de permanecer siete años cerrado, el recinto fue recuperado como parte de la estrategia del alcalde Javier López Casarín para devolver a la comunidad espacios dedicados al arte, la cultura y la convivencia”.

Es la sombra del agua propone volver a las palabras de Sabines y descubrirlas desde otras miradas”.