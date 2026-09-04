Colectivo exige restituir los martes gratuitos en el Museo Dolores Olmedo

Integrantes del colectivo ciudadano Defendamos el Museo Dolores Olmedo anunciaron que a finales de septiembre acudirán ante instancias federales, capitalinas y de derechos humanos para solicitar que se repongan los martes de acceso gratuito al museo ubicado en La Noria, tal como se realizaba hasta antes de su cierre temporal en 2020, a causa de la pandemia.

El 30 de mayo pasado se reabrió el museo y, para sorpresa nuestra, los días martes dejaron de ser de entrada libre para el público en general. A partir de esa fecha iniciamos una campaña para que se restablezca el martes gratuito”, expresaron en un comunicado.

Detallaron que el 7 de julio ingresaron una solicitud formal al Comité Técnico del Fideicomiso Museo Dolores Olmedo por vía correo electrónico oficial, “dado que en el museo se negaron a recibir el documento, pero a la fecha no hemos tenido ninguna comunicación ni respuesta”.

A finales del mes de septiembre “acudiremos a la presidencia de la República, jefatura de Gobierno de la CDMX y a la alcaldía de Xochimilco, para solicitar la intervención de Claudia Sheinbaum Pardo, Clara Brugada Molina y Circe Camacho para que se mantengan los martes de gratuidad en el museo”.

El Museo Dolores Olmedo se ubica en La Noria, Xochimilco. Foto: Cuartoscuro.

Posteriormente, expusieron:

Acudiremos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a presentar una queja colectiva por vulneración a nuestro derecho de acceso a la cultura, ya que para varios sectores de población (comunidad estudiantil popular, habitantes de zonas de alto y muy alto grado de marginación) los precios de los boletos son restrictivos e inaccesibles.

Finalmente, los integrantes del colectivo adelantaron que el martes 8 de septiembre se presentará en el pleno del Congreso de la CDMX una propuesta de punto de acuerdo para que se exhorte al Comité Técnico del Fideicomiso Museo Dolores Olmedo Patiño a restablecer los martes de gratuidad en el museo.

E insistieron en que fue Dolores Olmedo quien dispuso desde la fundación de dicho recinto, en 1994, que el martes el acceso fuera gratuito, en congruencia con el Fideicomiso Museo Dolores Olmedo para poder apreciar las obras de Frida Kahlo, Diego Rivera y toda su colección.