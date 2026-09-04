La música mexicana suena por la niñez en la Gala Save the Children

La noche de ayer se llevó a cabo la tercera edición de la Gala Save the Children. Un concierto para la niñez, con un repertorio que incluyó las obras Éste era un rey y La noche de los mayas, de Silvestre Revueltas; Danzón No. 2, de Arturo Márquez, y Huapango, de José Pablo Moncayo, en el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, en la Universidad Anáhuac Campus Norte.

La gala, que fue realizada por la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM), bajo la batuta de Carlos Miguel Prieto, podría definirse como un festín sonoro en favor de la niñez, que tuvo momentos de aplausos prolongados e inició con la recuperación de la obra Éste era un rey, de Revueltas, una obra pocas veces interpretada en México, la cual tocó por primera vez la Orquesta Sinfónica de Minería.

Decir que para nosotros tocar una obra de Revueltas es un estreno es decir mucho, porque literalmente hemos tocado y grabado todas las obras de Revueltas. Ésta la grabamos ayer y la descubrimos hace muy poco”, expresó Carlos Miguel Prieto al inicio de la gala.

El programa de este concierto estuvo integrado por música mexicana de Silvestre Revueltas, Arturo Márquez y Juan Pablo Moncayo. Foto: Elizabeth Velázquez.

“La historia de esta obra —apuntó el director de orquesta— tiene una combinación de ballet y obra escénica con un guion de Luis Córdova, escritor y artista veracruzano que era parte de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) junto con Revueltas”.

Dicha creación la realizó en el último año de su vida, en 1940, “cuando se embarcó en un gran proyecto: hacer una obra que presentara de manera sarcástica una caricatura de Benito Mussolini, Hitler y Francisco Franco”, aseguró.

Entonces, si ustedes oyen música ridícula y pomposa, ya saben por qué; es una obra corta, dura sólo seis minutos porque es lo que se ha encontrado, así que vale la pena adentrarse en la mente de un compositor genial: Silvestre Revueltas”, abundó.

Y agregó: “Su obra no sólo es un gran música, sino que también es una importante comprensión de la realidad social de un país que se estaba desarrollando de forma interesante, así que lo que van a oír es música que evidentemente provoca y que también tiene un sarcasmo, por tanto se vale reír y se vale enojarse”

Los fondos recaudados por este concierto se destinarán a ayudar a los niños en situación vulnerable de Venezuela y Colombia. Foto: Elizabeth Velázquez.

Música con compromiso

En un segundo momento de la gala, Carlos Miguel Prieto habló de La Noche de los Mayas, una obra que ha interpretado muchas veces dentro y fuera de México con la OSM. “De hecho, la más reciente ocasión la hicimos en Estados Unidos e incluyó un concierto en Chicago a menos 22 grados centígrados.

Explicó que se trata de una suite sinfónica sobre la música de la película homónima dirigida por Chano Urueta, “y lo mejor de la cinta es la combinación de la fotografía y la música”.

Además, destacó que, pese a que Revueltas sólo vivió 40 años, fue una persona que se dedicó a hacer obras que todas, a su juicio, tienen el sello de la genialidad y el compromiso.

Y por eso es que me gusta tocar Revueltas en un evento como el de hoy, en donde hay gente comprometida con nuestro país, porque Revueltas lo era de una forma absolutamente única”, expuso Prieto.

“La realidad es que antes de él, muchos compositores hacían música para entretener, para bailar, para rezar o para divertirse. Pero su música es de otro nivel en cuanto a compromiso social. Así que quiero agradecer, en nombre de todos los que estamos en el escenario, la oportunidad de sumarnos por tercera vez al proyecto que ustedes encabezan”, destacó.

Antes de iniciar el concierto, Dirk Glas, CEO de Save The Children, destacó que este año el compromiso es con la niñez más vulnerable.

La lucha en este año se dirige a lo que son las emergencias, ahora Venezuela y Colombia, donde tenemos oficinas y tenemos equipos trabajando ahí”.

Enfatizó que es momento de apoyar a los niños porque son los más afectados. “Ellos pierden su casa, sus animales, sus perros, pierden la educación, su vida cotidiana y no cuentan con las herramientas que tenemos nosotros para levantarnos e ir adelante”, concluyó.

Por último, dijo “Yo creo que la música es una excelente plataforma para dar algunos mensajes en un ambiente relajado, pero con mensajes muy en serio”.