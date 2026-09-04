Alejandro Arteaga gana el Premio Xavier Villaurrutia 2025 por Sala de máquinas
El narrador, ensayista y editor mexicano fue reconocido por una obra de ficción poética que explora las tensiones entre tecnología, humanidad y creación literaria a través de 21 relatos.
El narrador, ensayista y editor mexicano Alejandro Arteaga (1977) se alzó ayer con el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2025 por su obra Sala de máquinas, una propuesta de ficción poética que explora los vínculos entre tecnología, humanidad y creación literaria.
El libro híbrido reúne 21 ficciones construidas en torno a los avatares de máquinas y tecnologías fantásticas, absurdas o descabelladas: una lupa electrónica que resuelve crímenes y misterios, una nave aerostática decimonónica para paisajistas, un bardo robot que gana un concurso de poesía, una cinta de caminata que ayuda al discernimiento y una ciudad autómata emplazada en el Amazonas.
La narración recurre a diversas formas literarias, entre ellas la epístola, el informe, el artículo periodístico, el ensayo, el discurso y la hoja de venta.
El jurado, conformado por Liliana Weinberg, Mónica Nepote y Hugo Valdés, considera que Arteaga confecciona
“una máquina ficcional que muestra una capacidad de superar las distancias entre géneros a través de un continuo ejercicio de ensamblaje y transformación… Nos abre la posibilidad del libro y la literatura como un juego entre determinismo y libertad, tecnología y humanidad, automatismo y creación”.
Arteaga comentó, tras la noticia, que