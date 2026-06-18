OAXACA, Oax.– En una acción colectiva que involucró a feligreses católicos y voluntarios, coordinados por el INAH Oaxaca, se hizo posible el retiro de platillas de esténcil que colectivos artísticos pegaron en la pared del edificio del siglo XVII, sede del Templo del Carmen Bajo, ubicado en el Centro Histórico.

El inmueble posee una fachada sencilla y una arquitectura en forma de cruz latina. Cuenta con una nave cubierta con bóveda de cañón corrido, con algunos tragaluces. Tiene dos capillas, algunos locales y dos pequeños atrios.

INAH y ciudadanos limpian el Templo del Carmen Bajo en Oaxaca tras pintas de arte urbano Cortesía INAH

En su interior, el templo conserva retablos del siglo XIX y algunas pinturas de principios del XX. Contruido en 1862, ocupó el lugar de una ermita edificada en 1554, se llamó “El Carmen de Abajo” para diferenciarla del templo del “Carmen Alto”, donde acudía la feligresía colonial de Antequera.

El edificio está catalogado como Monumento Histórico desde el 7 de abril de 1932, y se localiza en el área de la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1987.

INAH y ciudadanos limpian el Templo del Carmen Bajo en Oaxaca tras pintas de arte urbano Cortesía INAH

A través de un comunicado, el INAH Oaxaca informó que el 13 de junio pasado, un colectivo de arte urbano realizó la colocación de plantillas (pegatinas) sobre la fachada lateral del antiguo convento del Carmen Bajo, en la esquina de las calles Porfirio Díaz y Morelos.

La institución reiteró su compromiso con el cuidado, la protección y el resguardo de los espacios pertenecientes al patrimonio histórico de la ciudad; así como la colaboración desinteresada de la ciudadanía en la salvaguarda de los mismos.