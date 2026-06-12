Vecinos de Jalatlaco denuncian intento de eliminar los murales que distinguen al barrio

OAXACA, Oax.- El Barrio Mágico de San Matías Jalatlaco, ubicado en la capital de Oaxaca y conocido internacionalmente por el colorido de sus fachadas intervenidas por artistas plásticos mexicanos y del mundo, atraviesa por una embestida del gobierno municipal morenista, que amaga al vecindario con borrar los murales bajo el argumento de que incumplen con la reglamentación de la zona de monumentos históricos.

Los vecinos del Barrio Mágico de Jalatlaco, Oaxaca, defienden los murales que le dan identidad a ese sitio. Foto: Cortesía Uriel Barragán Cruz.

Esta situación ha generado alerta entre los habitantes del emblemático sitio, el cual destaca por ser uno de los principales atractivos que cautiva a propios y visitantes en la capital del estado.

“No es la primera vez que el Ayuntamiento de Oaxaca, a través de la Dirección del Centro y Patrimonio Histórico, amenaza al vecindario porque supuestamente infringimos los lineamientos vigentes y la paleta de colores autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la zona de Patrimonio Histórico”, comenta Javier Rivapalacio Méndez, presidente de la Asociación de Vecinos de Jalatlaco (Aveja).

“Es una incongruencia por parte de la autoridad, pues el gobierno del estado y el municipal participan y colaboran en los procesos de intervención de los murales; el arte urbano, las calles empedradas y los adornos multicolores están anclados en la propaganda oficial de turismo. Incluso, el barrio es el escenario de los programas institucionales de la televisión estatal y sus redes sociales”, refiere.

El turismo que llega a Jalatlaco busco los murales para tomar fotografías. Foto: Cortesía Uriel Barragán Cruz.